Sono trascorsi sei anni dall’esordio sul mercato dei vari Huawei P20 e P20 Pro, ma ancora oggi le loro prestazioni rendono i device in questione ancora apprezzabili per il pubblico. Non è un caso che in tanti, dopo gli ultimi riscontri che abbiamo condiviso anche sul nostro magazine a proposito dello sviluppo software della serie, in tanti hanno continuato a nutrire speranze sul fatto che i modelli in questione potessero ancora imbattersi nell’aggiornamento EMUI 11. Questo, nonostante l’età dei prodotti e l’approccio del produttore in contesti del genere.

Feedback dell’azienda su EMUI 11 e Huawei P20

Non è un caso che, negli ultimi tempi, ci siano stati diversi quesiti per l’assistenza in questa direzione. L’obiettivo di tanti clienti, infatti, era ed è quello di capire se ci sia quantomeno margine di discussione affinché l’aggiornamento con EMUI 11 possa essere assicurato alla serie Huawei P20. Domanda per alcuni legittima, per altri no. In ogni caso, per sgombrare il campo da ogni dubbio, è arrivata la risposta che a conti fatti chiude una volta per tutte il discorso:

“Ti informiamo che non è attualmente previsto l’aggiornamento ad EMUI 11 per Huawei P20 Pro. Continua a seguirci per restare sempre informato in merito ai nostri dispositivi. A presto“.

Va detto, comunque, che gli aggiornamenti sono stati costanti in questi mesi per la serie Huawei P20 e che non verranno interrotti a stretto giro. Dunque, se da un lato non ci sono i presupposti per sperare ancora oggi nel rilascio dell’aggiornamento con EMUI 11, al contempo si riceveranno patch utili per preservare la sicurezza della serie. Considerando il fatto che Huawei in passato sia stata criticata spesso e volentieri per aver abbandonato i propri top di gamma troppo in fretta, non si tratta di un dettaglio di poco quello che vi stiamo fornendo oggi.