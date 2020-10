Tocca necessariamente tornare su un argomento che a quanto pare sta molto a cuore agli utenti in possesso di un Huawei P20 e P20 Pro, considerando il fatto che dopo il nostro ultimo aggiornamento sul tema non si sono placate le richieste da parte di coloro che vorrebbero riutilizzare la funzione che prevede la registrazione delle chiamate. Per fare un passo indietro e continuare a sfruttare questo plus, è fondamentale prestare molta attenzione ad alcune semplici istruzioni.

Ripristiniamo Call Recorder su Huawei P20 e P20 Pro

In particolare, come tutti sanno, Huawei ha eliminato la funzione “Call Recorder” di default, oltre al fatto che a detta di tanti utenti Huawei P20 e P20 Pro varie altre app funzionano decisamente male. Al link che ho avuto modo di verificare nel corso delle ultime settimane, potete trovare il “Call Recorder” per la 10.1. Basta scaricare e installare l’apk per ritrovarlo dove era prima, ovvero nel pannello di chiamata. Secondo quanto ho avuto modo di riscontrare in questi giorni, il servizio dovrebbe funzionare regolarmente.

Potrete anche impostare la registrazione automatica per tutte le chiamate. Oltre ai vari Huawei P20, anche su Mate 20 e Mate 20 Pro funziona alla grande. Del resto, nelle scorse settimane proprio la divisione italiana aveva confermato che la funzione di registrazione delle chiamate non risulti più disponibile per il P20 Pro. Se non dovesse installarsi dovrete cancellare il call Recorder esistente, cercandolo da impostazioni, per poi selezionare la voce app.

Dunque, se siete fermamente convinti che Call Recorder debba essere disponibile sui vostri Huawei P20 e P20 Pro, non vi resta altro da fare che procedere secondo le indicazioni che vi ho fornito stamane, visto che ad oggi non sono trapelate altre soluzioni in grado di aiutarvi in questo particolare contesto.