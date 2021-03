Sembrano esserci ormai pochi dubbi su quella che dovrebbe essere nel corso delle prossime settimana la strategia aziendale, in merito all’uscita del tanto atteso Huawei P50. Complice la pandemia che stiamo vivendo da più di un anno, infatti, il produttore asiatico ha deciso di commercializzare la più importante serie di questo 2021, in ambito mobile, con un certo ritardo rispetto a quanto abbiamo avuto modo di osservare coi suoi predecessori. Vediamo, dunque, quali sono gli ultimi aggiornamenti in merito oggi 22 marzo.

La probabile data di uscita per Huawei P50

Quanto dobbiamo aspettare ancora prima di imbatterci nei nuovi Huawei P50? Un segnale, sotto questo punto di vista, ci arriva ancora una volta da Huawei Central. Le voci di corridoio odierne ritengono che Huawei potrebbe effettivamente ritardare il lancio di Huawei P50 a maggio, almeno per quanto concerne la Cina, con la prospettiva di dover attendere un po’ di più in Europa. Ancora da stabilire il “quanto”. Questo ritardo, con ogni probabilità, porterà sul mercato la serie con HarmonyOS preinstallato.

La decisione, se fosse confermata, avrebbe senso, in quanto la nuova serie Huawei P50 avrebbe sulla carta tutto il potenziale per dare una grande spinta ad HarmonyOS nella sua applicazione al mondo degli smartphone, invece di dover partire con un dispositivo di fascia media o bassa.

Dal punto di vista della scheda tecnica, invece, abbiamo ancora un po’ di nodi da sciogliere. Dopo le anticipazioni della scorsa settimana, infatti, le indiscrezioni di oggi ci dicono fondamentalmente che la serie Huawei P50 dovrebbe esordire sul mercato nel corso delle prossime settimane con tre modelli. Si partirà come sempre dalla versione base P50, per poi salire di livello coi vari P50 Pro e P50 Pro+. Dunque, una strategia sotto questo punto di vista simile rispetto alla linea P40 lanciata nel 2020.