Arrivano in queste ore ulteriori indicazioni riguardanti un progetto che, a breve, ci porterà finalmente alla presentazione ufficiale dei nuovi Huawei P50. Come vi riportiamo da giorni, pare che il produttore asiatico sia fortemente propenso a regalare una vera e propria svolta agli utenti sul fronte fotocamera, ma oggi 16 marzo sono trapelate ulteriori indicazioni sotto questo punto di vista. Proviamo a capire, pertanto, in quale direzione stiano andando le indiscrezioni del momento per il pubblico.

Le ultime su Huawei P50 e sulla nuova fotocamera reflex

Cosa sappiamo fino a questo momento su Huawei P50 e sulla fotocamera reflex? Da un po’ di tempo a questa parte si parla di due grosse lenti in grado di fare la differenza. Secondo quanto riportato stamane da Huawei Central, al centro del progetto dovremmo avere una delle fotocamere più classiche, Rolleiflex. Stiamo parlando di una fotocamera reflex a doppia lente (TLR) progettata nel 1900. Sostanzialmente si tratta di un tipo di fotocamera con due obiettivi della stessa lunghezza focale.

Si parla tanto, dunque, di TLR. Il valore aggiunto sarebbe significativo, in quanto qui si parla di fotocamere di formato quadrato 6 x 6 cm, quindi se un fotografo desidera una foto orizzontale o verticale, scatterà in modo quadrato e ritaglierà in seguito. Al momento, nessuna delle fonti è in grado di confermare se Huawei stia realmente pianificando di aggiungere un sistema di fotocamere simile al Rolleiflex, ma di sicuro qualcosina si sta muovendo in questa direzione da un po’ di tempo a questa parte.

A tal proposito, possiamo aspettarci che la società possa essere ispirata dal design di questa fantastica fotocamera per farne tesoro e per riprodurla in qualche sua variante a bordo di Huawei P50. Staremo a vedere nel corso dei prossimi giorni in quale direzione andranno i rumors.