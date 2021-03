Bisogna fare i conti con problemi relativi ai server Discord oggi 22 marzo, considerando il fatto che dalle 12 circa di questo lunedì in tanti affermano di non riuscire ad accedere al servizio. Tante lamentele negli ultimi giorni, anche se un vero e proprio down della piattaforma non lo registravamo da quasi due anni, come potrete notare con il nostro ultimo articolo a tema. Cerchiamo dunque di fare ordine, dopo le prime segnalazioni da parte di coloro che faticano a mettersi in contatto coi propri interlocutori.

Cosa sappiamo sui problemi inerenti i server Discord oggi 22 marzo

Provando a ricapitolare la situazione, dobbiamo partire dal presupposto che, al momento, non ci siano comunicazioni ufficiali utili per fare chiarezza sui problemi che hanno investito i server Discord oggi 22 marzo. Semplicemente, da qualche minuto è impossibile accedere alla piattaforma. Come potete notare tramite Down Detector, le lamentele non sono isolate, ma ciò non toglie che il disservizio potrebbe essere risolto nel giro di pochi minuti dai tecnici.

Del resto, in passato è già capitato in alcune circostanze che disservizi del genere durassero poco. Il tempo del riavvio di un server per intenderci. Tuttavia, nessuna ipotesi può essere scartata a prescindere e, in questi minuti, ci farebbe molto piacere ottenere vostri riscontri nell’area commenti, per comprendere come stiano andando le cose in Italia coi server Discord. Anche voi avete fatto i conti con problemi imprevisti stamane? Fateci sapere.