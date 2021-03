Non è ancora ufficiale ma la la data di uscita della Xiaomi Mi Band 6 potrebbe essere davvero prossima. Il produttore cinese ha programmato un prossimo evento per il giorno 29 marzo, in pratica lunedì prossimo. Protagonista del keynote sarà senz’altro il lancio dello Xiaomi Mi 11 Ultra ma non mancherà altro hardware. Si è in effetti abbastanza certi della presentazione anche dello Xiaomi Notebook Pro e non da ultimo anche del fitness tracker di nuova generazione.

Si tratterà di un lancio internazionale del nuovo braccialetto smart o magari solo asiatico e addirittura confinato in Cina? Probabilmente si tratterà di un’anteprima per la madrepatria e non di un’uscita che interesserà anche il resto del mondo, compresa l’Europa e dunque l’Italia. Sta di fatto, tuttavia, che potremo già sapere quali novità porta con se il successore della Xiaomi Band 5.

Proprio la nuova Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe avere una serie di novità aggiuntive rispetto al modello lanciato solo in estate 2020. Le attività sportive monitorate salirebbero a quota 30 e tra queste ci sarebbero anche Zumba, cricket, basket, boxe e altri sport indoor. Il nuovo modello dovrebbe poi implementare l’assistente vocale Alexa e fornire il dato cruciale della saturazione del sangue. In realtà queste due ultime opzioni sono comparse già da mesi sul modello Band 5 ma solo nella variante destinata al mercato cinese. La speranza ora è che per l’edizione 2021ci si organizzi per avere le preziose feature su ogni unità di dispositivo.

Mentre si attende la conferma della data di uscita della Xiaomi Mi Band 6 per il prossimo 29 marzo, buone notizie arrivano anche sul fronte del prezzo del fitness tracker. Questo dovrebbe continuare ad essere quello dei predecessori, senza rialzi di rilievo. Più che probabile è dunque che il nuovo arrivato si possa acquistare, una volta commercializzato anche dalle nostre parti, intorno ai 40 euro.