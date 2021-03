Sta facendo discutere la questione relativa alla mancata disponibilità PS5 su MediaWorld. Come tutti sanno, la scorsa settimana lo store ha messo in vendita la console di Sony per pochi minuti. Il sottoscritto ha provato a completare l’ordine e fino a questo momento sembra essere tutto in regola. Confermando quanto vi ho riportato con l’ultimo articolo sulla questione, ribadisco che la consegna è prevista attorno al 24 marzo. Addirittura, venerdì è arrivato un SMS che certifica la presa in carico del corriere Bartolini.

Come procedono i rimborsi per mancata disponibilità PS5 su MediaWorld

Dando uno sguardo ai social, però, devo prendere atto che non tutti abbiano avuto la mia stessa fortuna con la disponibilità PS5 su MediaWorld a metà. Se da un lato la mia è un’esperienza che conferma l’autenticità del lancio flash (almeno per ora), al contempo non bisogna dimenticare chi ha pagato e, al contempo, ha già ricevuto la notifica che ribadisce la mancata consegna della console. Ecco, dunque, che si apre la delicata questione dei rimborsi.

Indipendentemente dal metodo di pagamento che avete scelto al momento dell’ordine, il feedback standard per mancata disponibilità PS5 da MediaWorld ad oggi è questo: “Io ho ordinato, mi sono stati scalati i soldi e ovviamente l’acquisto non è andato a buon fine. Ho contattato il supporto ricevendo questa mail, ovviamente dopo due o tre giorni sono arrivati di nuovo i soldi”.

In alcuni casi, soprattutto con pagamenti diversi rispetto alla soluzione PayPal, i tempi dei rimborsi per assenza di disponibilità PS5 dovrebbero essere leggermente più lunghi. In ogni caso, nel giro di una settimana tutti dovrebbero vedere la somma riaccreditata, visto l’elevato numero di ordini che purtroppo non sono andati a buon fine con MediaWorld.