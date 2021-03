Sta facendo ancora discutere la campagna MediaWorld della scorsa settimana, a proposito della PS5. Ormai è chiaro che ogni finestra in grado di confermare la disponibilità momentanea della console Sony comporti dubbi e discussioni, nonostante da parte nostra siano già arrivati dei chiarimenti su esperienza diretta post acquisto nei giorni scorsi. Ebbene, dopo le prime comunicazioni inviate in automatico via email dal servizio clienti, poco fa è arrivato un ulteriore messaggio che dovrebbe rendere chiara in modo definitivo la questione.

Disponibilità PS5 su MediaWorld: ordini andati a buon fine

Inevitabile che, fino all’avvio ufficiale della spedizione, qualche dubbio sulla disponibilità PS5 con MediaWorld ci possa essere. Ovviamente, eventuali problemi vengono sempre gestiti con rapidità e rimborsi automatici, ma in contesti del genere, dopo aver tanto penato (complici i server sovraccarichi), l’auspicio è che tutto possa andare nel verso giusto. In effetti, il messaggio di posta elettronica appena ricevuto pare essere molto rassicurante sotto questo punto di vista:

“Gentile Cliente, complimenti per l’ordine della console PS5 con riferimento (numero ordine)! Ti confermiamo che la spedizione avverrà, come indicato in scheda tecnica, a partire dal 23/03/2021. Non tener conto delle date indicare in modo errato nella mail di presa in carico dell’ordine. Ti ringraziamo“.

Una precisazione importante in merito alla storia della disponibilità PS5 in Italia, se non altro perché in un primo momento lo staff MediaWorld aveva fornito indicazioni differenti sulla consegna e sulla spedizione della console. A questo punto, tutti coloro che sono riusciti ad effettuare l’ordine nei giorni scorsi, non possono fare altro che attendere la consegna entro la prossima settimana. Il 23 marzo, infatti, è il termine iniziale previsto per le consegne, ma non escludo che possa essere necessario qualche giorno in più per accontentare tutte le richieste del pubblico in un contesto del genere.