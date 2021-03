Appena iniziata la primavera ci ritroviamo a commentare già i presunti premi concorso Esselunga, quello che sarebbe stati previsti per il settantesimo anniversario della nota catena di supermercati. In palio, secondo un messaggio molto virale in arrivo su WhatsApp e Facebook, ci sarebbero ben 7000 regali da conquistare. Eppure il brand non ha organizzato alcun gioco a premi appunto e c’è da stare molto in guardia dalla nuova catena, visto che ci troviamo di fronte ad una rinnovata truffa.

L’immagine visualizzata ad inizio articolo fotografa la finta iniziativa dedicata ai premi concorso Esselunga. Questi sarebbero addirittura 7000. Naturalmente la loro tipologia non è specificata, basta il numero ad ingolosire clienti o meno della catena che pensano di poter tentare la sorte per conquistare qualcosa. La truffa sarebbe abbastanza chiara ai più se ci si informasse su un primo elemento chiave della catena. Nel messaggio truffaldino si fa riferimento al settantesimo anniversario del brand che ricorrerebbe proprio in questo 2021. Al contrario, la società fu costituita il 13 aprile 1957 a Milano come Supermarkets Italiani S.p.A, dunque per la ricorrenza bisognerà attendere ancora qualche anno. Ancora, si potrebbe verificare come, attraverso i canali ufficiali del marchio, non ci sia alcuna comunicazione in merito ad una nuova iniziativa a premi.

Visto che i premi concorso Esselunga non esistono, quali rischi si corrono dando peso al nuovo messaggio virale? Selezionando il link interno alla comunicazione ricevuta si atterrerà su un finto sito del brand. Qui, per tentare la sorta con i 5 tentativi presunti e promessi, andranno inseriti preziosi dati personali e sensibili. Proprio questi ultimi saranno rubati e utilizzati a fini non certo edificanti, per attivare servizi a pagamento su un numero di telefono o, nella peggiore delle ipotesi, intaccare importi su carte e conti bancari. Il pericolo e decisamente serio e come tale va trattato.