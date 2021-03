The Handmaid’s Tale 4 arriverà anche in Italia quasi in contemporanea con il rilascio negli Stati Uniti: l’acclamata serie tv interpretata e prodotta da Elisabeth Moss sarà come sempre disponibile in anteprima esclusiva su TimVision, che distribuisce nel nostro Paese la serie completa.

La programmazione di The Handmaid’s Tale 4 prevede il debutto in anteprima esclusiva dal 29 aprile sulla piattaforma streaming di Tim, a sole 24 ore dall’uscita degli episodi in Stati Uniti e Giappone nel catalogo di Hulu.

The Handmaid’s Tale 4 è il nuovo capitolo – ma non l’ultimo, visto che la serie è stata rinnovata per una quinta stagione – della saga distopica ispirata al romanzo omonimo di Margaret Atwood, tradotto in Italia come Il Racconto dell’Ancella. Tra le migliori produzioni degli ultimi anni per qualità drammaturgica, regia ed interpretazione, la serie è un viaggio inquietante in un futuro distopico: in una società in cui i livelli di fertilità sono ai minimi storici, gli Stati Uniti d’America hanno vissuto una guerra civile e le istituzioni democratiche sono state sostituite da uno stato totalitario patriarcale e misogino, Gilead, guidato da estremisti religiosi che costringono le uniche donne fertili rimaste sul suolo americano a diventare “ancelle”, schiave delle famiglie di militari al governo e destinate unicamente alla procreazione di figli destinati alle donne sterili dell’elite dominante.

The Handmaid’s Tale 4 si preannuncia una stagione più improntata all’azione rispetto alle precedenti, come anticipato dal teaser ufficiale che mostra le ancelle più agguerrite che mai nel loro tentativo di rovesciare Gilead.

Dopo vari ritardi dovuti all’emergenza Covid The Handmaid’s Tale 4 arriva a oltre un anno di distanza dalla precedente stagione. Confermati nel cast, oltre alla Moss nei panni dell’eroina della resistenza a Gilead June, anche Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel (la Rori di Gilmore Girls), Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford e Sam Jaeger.

Handmaid’s Tale 4 è prodotta da Mgm Television e distribuita a livello internazionale da Mgm. La nuova stagione è composta da 10 episodi e include il debutto alla regia dell’attrice e produttrice esecutiva Elisabeth Moss. In Italia la prima stagione è disponibile anche su Amazon Prime Video, la piattaforma streaming gratuita per gli abbonati al servizio Prime di Amazon, mentre l’intera serie è solo nel catalogo di TimVision.