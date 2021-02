Il Racconto dell’Ancella prosegue con The Handmaid’s Tale 4: la nuova stagione ha finalmente una data d’uscita su Hulu, grazie al primo teaser che ne annuncia il debutto.

Le prime spettacolari immagini di The Handmaid’s Tale 4 mostrano una June sempre più indomita e coraggiosa, protagonista assoluta della resistenza a Gilead insieme alle sue compagne di sventura, mentre cresce intorno un clima di condanna e riprovazione verso il regime oscurantista che ha costretto le donne fertili a diventare mere incubatrici di bambini da destinare alle famiglie appartenenti ad una élite senza scrupoli. Nel teaser si sente la voce di una radio annunciare sanzioni verso Gilead, in un’atmosfera da rivoluzione imminente che potrebbe portare a grandi sconvolgimenti dell’ordine costituito.

The Handmaid’s 4 esce ad aprile 2021 nei Paesi in cui è attiva la piattaforma Hulu (USA e Giappone) e dovrebbe arrivare successivamente in Italia su TIM Vision, il servizio streaming che detiene i diritti per la distribuzione in anteprima assoluta. Il 28 aprile Hulu rilascerà i primi 3 episodi, mentre i restanti 7 usciranno uno a settimana. In Italia la serie è disponibile anche su Prime Video per gli iscritti al servizio Prime di Amazon, ma attualmente solo con la prima stagione.

La quarta stagione arriva in ritardo a causa della pandemia: The Handmaid’s Tale 4 ha affrontato diversi stop and go durante lo scorso anno a causa dei contagi da Covid 19 e la fase di produzione è durata più del previsto, facendo slittare l’uscita al 2021.

In The Handmaid’s Tale 4 ci saranno altri due episodi diretti dalla protagonista Elizabeth Moss, che aveva già debuttato alla regia di un episodio della terza. L’attrice, che è anche coinvolta nella produzione esecutiva della serie tratta dai romanzi di Margaret Atwood, ha assicurato che sarà una stagione molto più ambiziosa della precedente, pronta a sfidare lo spettatore e a mettere alla prova le sue convinzioni di episodio in episodio con continui colpi di scena.

Ecco il teaser di The Handmaid’s Tale 4.