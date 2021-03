Anche in questi ultimi giorni di marzo sono protagonisti gli SMS ISP Intesa Sanpaolo in un nuovo tentativo di smishing ai danni degli italiani. Ancora una volta, la comunicazione non ha niente a che fare con l’istituto bancario che, esattamente come tanti cittadini, è una vittima di una truffa ormai consolidata.

La nuova ondata di messaggi di testo fa riferimento sempre ad un presunto pericolo di sicurezza per l’account di home banking del cliente di turno. Si suggerisce dunque di intervenire con una procedura di verifica per la quale si viene indirizzati ad un finto sito della banca. La trappola ordita è ben costruita, visto che sulla pagina di atterraggio del link interno all’SMS, c’è un alert di sicurezza che mette in allarme e invita subito il cliente a proseguire con il login per l’inserimento dei dati corretti. Questi ultimi andranno di certo a riempire un database di hacker e tanti ignari malcapitati potranno essere ben presto bersaglio di nuovo spam e di altri tentativi di raggiro. Per non parlare poi dei pericoli di vedere il proprio conto intaccato da prelievi e operazioni non autorizzate.

La nuova campagna di SMS ISP Intesa Sanpaolo è così importante in questi giorni che l’istituto bancario è intervenuto nuovamente sulla questione chiarendo di essere al corrente dei nuovi tentativi di smishing ai danni dei suoi clienti. Il consiglio ovvio e chiaro è quello di non dare alcun seguito alla comunicazione e dunque non cliccare sul collegamento in essa inserito per nessun motivo. Nella sezione Sicurezza del sito della banca, i clienti potranno trovare utili informazioni e suggerimenti proprio per difendersi da questo tipo di attacco o da altri che (purtroppo) non sono mancati nel recente passato e probabilmente non mancheranno neanche in futuro. Occhio dunque a prestare attenzione a qualsiasi prossimo raggiro.