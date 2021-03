Oggi ricorre San Giuseppe e per questo gli artisti celebrano la Festa del Papà. I loro messaggi sono pieni d’amore e si sviluppano con dolcissime dediche, curiosi aneddoti e foto d’archivio. Per alcuni è un giorno di dolore, per altri un’occasione per aprire il cuore ai propri fan e condividere attimi di vita, ricordi e parole mai dette prima.

Lo sa bene Fedez, che in un tweet ringrazia il piccolo Leone per essere al mondo e coglie l’occasione per salutare tutti i papà che lo seguono. Manca poco, inoltre, al secondo lieto evento di casa Ferragnez. Paola Turci dedica il suo messaggio anche a tutti i padri che non ci sono più, pubblicando una foto d’epoca.

Non manca all’appello Giorgia che sui social pubblica una vecchia foto che la ritrae sul palco insieme a suo padre Giulio. Vasco Rossi riflette su se stesso: “Come padre forse sono un po’ una frana” e posta una foto dei suoi figli. Gli risponde il figlio Lorenzo: “La festa è tua e devi commuovere me”, scrive, chiamandolo “supereroe”.

Un profondo Piero Pelù riflette: “Faccio tutto quello che posso per le mie tre figlie”, e manda un abbraccio a “quei padri che non possono vivere i propri figli”, ora perché sono migranti, ora perché in prigione e ora per via di una malattia. Emma Marrone scrive “Ti amo” a suo padre e aggiunge che “fighi come te non ne fanno più”.

Ermal Meta pubblica il suo bellissimo brano Lettera A Mio Padre mentre Laura Pausini condivide una massima di Charles Kettering: “Ogni padre dovrebber ricordare che un giorno suo figlio seguirà il suo esempio anziché il suo consiglio”. Lapidario Ghali che scrive: “Auguri mammà” e aggiunge che “è genitore chi ti cresce, non ti chi fa”.

Con queste parole piene di sincerità gli artisti celebrano la Festa del Papà.

