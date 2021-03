Spunta l’ipotesi della data di nascita della figlia di Fedez e Chiara Ferragni. A lanciarla è lo stesso Federico Lucia nelle stories di Instagram. “Mi stavo annoiando”, spiega l’artista e imprenditore, per questo ha pensato di rivolgersi ai suoi fan per ragionare sul giorno del lieto evento.

Come tutti ricordiamo il piccolo Leone Lucia, royal baby all’italiana, è venuto al mondo il 20 marzo 2018 e proprio su questa data Fedez concentra il ragionamento. “Sarebbe bello se mia figlia nascesse lo stesso giorno di Leo”, dice Federico. Della gravidanza di Chiara Ferragni siamo venuti a conoscenza l’1 ottobre 2020 quando la coppia ha postato una foto del piccolo di casa con l’ecografia tenuta in una manina.

“La famiglia si allarga”, aveva detto il giovane padre. La figlia di Fedez e Chiara Ferragni nascerà lo stesso giorno? Il rapper ipotizza e spera, immaginando di essere presente in sala parto a incitare la moglie a partorire entro la mezzanotte del 20 marzo per far sì che i “gemelli del destino”, così si esprime, possano festeggiare il compleanno lo stesso giorno.

Della figlia di Fedez e Chiara Ferragni non si conosce ancora il nome. La coppia, fino ad oggi, ha tenuto nascosto il dettaglio e probabilmente non verrà svelato fino al giorno più atteso per i Ferragnez. Conclusa l’esperienza sanremese portata all’Ariston insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami Per Nome, Fedez riprende ad aggiornare i follower sulla sua vita familiare.

Il totonomi sulla nuova creatura dei Ferragnez intanto non si ferma. Ora è il momento del totodata, e anche se Fedez la butta sullo scherzo l’attenzione per la nascita della secondogenita è altissima. Quando nascerà la figlia di Fedez e Chiara Ferragni? Ormai è questione di settimane e non mancheranno i colpi di scena, sia per la scelta del nome che per la data di nascita che, staremo a vedere, potrebbe coincidere con il compleanno del piccolo Leone.