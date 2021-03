Armie Hammer indagato per stupro: si aggrava la situazione dell’attore di Chiamami col Tuo Nome, già al centro di polemiche dopo la controversia storia sui messaggi che alludevano a pratiche cannibali.

Una donna di 24 anni che si fa chiamare Effie ha accusato Armie Hammer di averla stuprata quattro anni fa. L’agghiacciante racconto della vittima è stato condiviso sui social al termine di una conferenza stampa virtuale con l’avvocato Gloria Allred.

“Il 24 aprile 2017, Armie Hammer mi ha violentata per oltre quattro ore a Los Angeles, durante le quali mi ha ripetutamente sbattuto la testa contro un muro, ferendomi il viso”, ha dichiarato la donna. “Ha anche commesso altri atti di violenza contro di me e a cui non avevo dato il consenso.” In lacrime, Effie ha proseguito, dicendo che Hammer ha abusato di lei “mentalmente, emotivamente e sessualmente” durante la loro storia durata quattro anni.

Dal canto suo, l’attore ha negato ogni accusa. Il suo avvocato, Andrew Brettler, ha affermato in una nota stampa che le accuse della donna sarebbero “oltraggiose”. Nel luglio del 2020, continua l’avvocato, la donna avrebbe inviato dei messaggi di testo grafici ad Armie Hammer abbastanza espliciti, che lui avrebbe rifiutato, chiarendo che non voleva “mantenere quel tipo di relazione con lei”.

Brettler ha anche fornito degli screenshot sul presunto scambio di messaggi di testo tra Hammer ed Effie in cui l’attore ha replicato: “Non sarò in grado di interagire con te in quel modo specifico in questo momento. Non finisce mai bene. Possiamo parlare ed essere amici, ma non posso farlo in quel modo.”

Intanto, dal dipartimento di polizia di Los Angeles fanno sapere che Armie Hammer ora è il principale sospettato di una presunta indagine per violenza sessuale iniziata il 3 febbraio ai danni di Effie.

L’attore è ormai nel mirino delle polemiche. Il polverone è iniziato lo scorso gennaio, quando sui social media sono emerse accuse di aver inviato messaggi inquietanti a varie donne su Instagram che hanno affermato di aver avuto rapporti sessuali con lui. Hammer all’epoca dei fatti si è difeso, dichiarando che gli attacchi online erano assolutamente falsi.

Fatto sta che dopo tali polemiche, Armie Hammer si è visto costretto ad abbandonare diversi progetti come le riprese del film Shotgun Wedding, una commedia d’azione con Jennifer Lopez, e il prequel de Il Padrino.