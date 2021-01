Armie Hammer cannibale? Chi si è svegliato presto questa mattina ha trovato l’attore in trend topic mondiale su Twitter perché accusato di presunto cannibalismo ma non dalla Polizia e nemmeno dopo una serie di indagini con delle prove reali, bensì per una serie di screen di presunte conversazioni fatte in direct su Instagram con una donna. Ebbene, ai tempi di oggi si finisce al patibolo anche quando qualcuno decide di pubblicare screen, veri o presunti, riuscendo a farli diventare virali sui social. Inutile dire che è scoppiata una vera e propria faida tra chi ha già condannato l’attore e chi, invece, ritiene quelle foto non vere o, comunque, manipolate.

Proprio in queste ore su Twitter hanno iniziato a circolare le presunte chat Instagram (poi rivelati fake dalla stessa ragazza che “voleva solo divertirsi” di Armie Hammer con alcune ragazze e, in particolare, in un passaggio sottolineato dal famosissimo sito americano Just Jared l’attore sottolineerebbe di essere “cannibale al 100%”.

Ecco alcuni screen subito di seguito:

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em “kitties” and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t — tevin 💀🔪 (@tevinauguste) January 10, 2021

In particolare, l’attore rivelerebbe in queste chat: “Sono cannibale al 100%. Voglio mangiarti. Mer*a! È spaventoso ammetterlo. Non l’ho mai ammesso prima. Ho già tagliato il cuore di un animale vivo e l’ho mangiato mentre era ancora caldo“. Gli screen hanno fatto già il giro del web e dei social ma sono in molti quelli che pensano che la ragazza che ha messo in giro queste conversazioni le abbia manipolate e si chiedono: perché rovinarsi la vita e la carriera scrivendo certe cose sui social?

Al momento l’attore di Chiamami con il tuo nome non ha ancora commentato le rivelazioni social di queste presunte vittime delle sue indicibili avances e il suo ultimo post Instagram risale ormai a una settimana fa. Ci sarà davvero un comunicato stampa pronto a smentire tutto questo o Armie Hammer e il suo entourage faranno spallucce?