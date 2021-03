Le prime immagini della serie Anna di Niccolò Ammaniti mostrano una Sicilia abbandonata, riconsegnata alla natura selvaggia e ormai inabitata se non da ragazzini: in questa cornice desolata e decadente è ambientata la serie Sky Original creata e diretta dallo scrittore e sceneggiatore romano, vincitore del premio Strega nel 2007 per Come Dio Comanda.

Il trailer ufficiale di Anna di Niccolò Ammaniti ha annunciato anche la data di debutto della serie, che debutterà il 23 aprile con tutti i sei episodi subito disponibili su Sky e NOW (è la prima volta per un format originale Sky). In anticipo rispetto all’esordio, per gli iscritti al programma fedeltà di Sky, tutti gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand nella sezione extra per i clienti Sky da più di 3 anni.

Attesissima tra i nuovi titoli di Sky, Anna di Niccolò Ammaniti è il secondo progetto televisivo dello scrittore dopo il grande successo de Il Miracolo, entrambi scritti con Francesca Manieri. Adattamento del romanzo omonimo di Ammaniti edito da Einaudi, questa serie distopica racconta di un mondo distrutto e dell’incredibile avventura che la giovanissima protagonista dovrà affrontare in una terra resa inabitabile da un evento che ha cambiato per sempre il volto delle città.

Protagonista di Anna di Niccolò Amaniti è l’esordiente Giulia Dragotto, 14 anni appena, scelta fra oltre duemila candidate al ruolo: tenace e coraggiosa, Anna andrà alla ricerca del fratello Astor, interpretato da Alessandro Pecorella, per la prima volta sullo schermo a 9 anni. In una Sicilia di campi arsi, città abbandonate e ruderi di vecchi centri commerciali, in cui si sono insediate selvagge comunità di sopravvissuti, Anna è guidata solo dal suo istinto e dal quaderno della mamma (interpretata da Elena Lietti, già diretta da Ammaniti ne Il Miracolo) Il libro delle cose importanti, un manuale di sopravvivenza che però si basa su regole del passato. Ora per restare in vita Anna dovrà inventarne di nuove.

Nel cast di Anna di Niccolò Ammaniti anche gli esordienti Clara Tramontano e Giovanni Mavilla, che interpretano rispettivamente Angelica e Pietro, personaggi che la protagonista incontrerà nel suo cammino, e Roberta Mattei (Veloce come il vento, Il Primo Natale).

Prodotta da Wildside, Anna di Niccolò Ammaniti è un’ambiziosa coproduzione internazionale (ARTE France, The New Life Company e Kwaï) ed è distribuita da Fremantle.

Un racconto distopico, un mondo distrutto e l’incredibile viaggio che la giovanissima Anna dovrà affrontare.

