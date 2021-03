L’uscita di iOS 14.5 si fa ancora più vicina: nelle scorse ore, Apple ha distribuito la sua quarta beta della nuova versione del sistema operativo agli sviluppatori. La nuova mossa mette in evidenza come il pacchetto sia decisamente più maturo e dunque anche prossimo al suo lancio ma sottolinea anche una novità lato sicurezza.

Novità patch mensili in futuro?

Gli esperti del sito 9to5Mac hanno messo in evidenza quanto segue: nel codice dell’aggiornamento iOS 14.5 ci sarebbero tracce di una novità forse in arrivo abbastanza presto per i melafonini. In pratica Apple starebbe lavorando per separare gli update con le sole patch mensili rispetto ai major update o comunque i firmware che contengono al loro interno novità nelle funzioni e dunque una rinnovata esperienza utente.

In pratica gli esperti starebbero pensando di fornire le sole patch mensili in momenti separati rispetto ai veri e propri update, anche minori. In questo modo, gli utenti saranno anche liberi di scegliere se tenere solo al sicuro il proprio smartphone e semmai non provvedere ad un nuovo aggiornamento software che potrebbe manifestare problemi sul proprio device, magari un po’ più datato.

A quando l’uscita di iOS 14.5

Siamo ad un passo dal lancio dell’aggiornamento iOS 14.5 nella sua versione fine per tutti gli utenti finali. Visto il firmware giunto ad uno stato più che mai maturo, ci potrebbe anche non essere una nuova versione sperimentale. Secondo i tempi già ipotizzati negli scorsi giorni, l’aggiornamento dovrebbe dunque giungere non più tardi della fine di marzo. Naturalmente Apple non ha fornito una tempistica al riguardo ma una simile pianificazione si sposerebbe appieno anche con release precedenti. I possessori di iPhone supportati (dal modello 6S in poi) farebbero bene a tenere il loro device libero da app e contenuti inutili e magari eseguire un backup di routine per sicurezza.