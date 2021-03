Un nuovo aggiornamento WhatsApp è stato appena reso disponibile per gli iPhone, in particolare nella sua versione iOS 2.21.50. Si tratta di una versione stabile presente sull’App Store e dunque a disposizione di tutti i possessori di melafonini. O quasi, a dire il vero: in effetti, l’update più che caratterizzarsi per qualche funzione particolare, passerà alla storia come quello che taglia del tutto il supporto ad un dispositivo in particolare, anche se del lontano 2011.

Per quale iPhone non sarà più supportato WhatsApp

Dell’aggiornamento ora a disposizione per utenti iOS non beneficerà il vecchio iPhone 4S. Come è ben noto, il melafonino è restato fermo alla versione del sistema operativo iOS 9: per questo motivo, l’ultima fatica degli sviluppatori dell’app di messaggistica non riguarderà anche il vecchio melafonino lanciato nel 2011 e non più in vendita (almeno sullo store ufficiale Apple) da 7 anni.

Chi possiede un iPhone 4S non potrà utilizzare più WhatsApp? Certo che potrà ancora inviare e ricevere messaggi con il suo account ma non avrà accesso alle nuove funzioni e qualsiasi implementazione utile. Di certo si può dire che l’iPhone 4S sia giunto al termine del suo ciclo vitale. Nonostante il grande successo commerciale degli anni scorso, sono in molti ad aver rottamato da tempo lo smartphone Apple con qualche modello più recente dello stesso produttore o anche qualche esemplare Android.

Presto nuovi smartphone senza supporto WhatsApp?

All’orizzonte, almeno nell’immediato, non ci sono nuove comunicazioni di iPhone o anche dispositivi Android che presto non avranno più il supporto WhatsApp. Tuttavia è chiaro come lo sforzo degli sviluppatori del servizio debba concentrarsi solo sui dispositivi maggiormente in uso e non certo su quelli datati posseduti da un numero fin troppo esiguo di persone. Magari, nei prossimi mesi, giungeranno novità in merito, comunicate anche attraverso i canali ufficiali del servizio.