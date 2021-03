Tom Holland in Euphoria 2? Un sogno per i fan, ma anche per lo stesso attore. Attualmente impegnato sul set di Spider-Man 3, l’interprete del giovane Peter Parker non ha nascosto di essere un grande fan della serie HBO che ha per protagonista la collega e amica Zendaya.

Grazie al ruolo dell’adolescente tossicodipendente Rue Bennett, l’ex star di Disney Channel ha vinto un Emmy Award lo scorso anno, insieme al plauso di pubblico e critica. A febbraio 2021, Zendaya ha condiviso la scena con John David Washington in Malcolm & Marie, film Netflix diretto da Sam Levinson, creatore di Euphoria.

La prima stagione della serie HBO è andata in onda nel 2019, mentre tra dicembre e gennaio di quest’anno sono stati prodotti due episodi “ponte” che anticipano il secondo capitolo. A causa della pandemia, la produzione si è trovata impossibilitata a tornare sul set, quindi Levinson e il suo team hanno ripiegato con due episodi speciali che hanno avuto la funzione di collante tra una stagione e l’altra. E chissà se sarà l’occasione giusta per vedere Tom Holland in Euphoria 2?

Intervistato da Collider, in occasione del lancio del suo film Cherry, l’attore ha raccontato che sul set di Spider-Man 3 lui, Zendaya e Jacob Batalon hanno parlato di serie tv e in quale vorrebbero apparire. La reunion sul set di Euphoria 2 è possibile ma alla condizione di avere anche Batalon:

In quale serie tv ci piacerebbe essere come guest star? Stavamo scherzando su questo l’altro giorno. Mi piacerebbe essere in Euphoria , ma con Jacob Batalon. Mi piacerebbe che fossimo solo sullo sfondo di una delle scene di Zendaya, solo perché sono due dei miei migliori amici e mi piacerebbe fare qualsiasi cosa con loro, ma adoro anche quella serie, quindi sarebbe bello per me farne parte.

Le riprese di Spider-Man 3 ancora in corso, ma Levinson ha annunciato di voler tornare sul set di Euphoria entro le prossime settimane. Ciò causerebbe una sovrapposizione nei progetti e sarebbe più facile per Tom Holland fare il suo cameo nell’acclamata serie tv e recitare così insieme all’amica e co-star Zendaya.