Clubhouse ha fatto scuola indubbiamente e ora anche Telegram sta aggiungendo al suo servizio una funzione del tutto simile a quella del social di soli vocali. Sarà l’estremo interesse per il nuovo arrivato e allo stesso tempo l’impossibilità di testarlo per molti (mancando appunto la relativa versione Android), ma piattaforme storiche e app di messaggistica stanno andando tutte nella direzione delle stanze o conversazioni solo audio, per chi proprio non ha voglia di metterci ancora e sempre la faccia.

L’annuncio dell’ultima novità di Telegram, in stile Clubhouse, è stata fornita dal leaker WABetaInfo. Come visibile nel teet al termine di questo articolo, l’informatore ha dimostrato come sul suo canale personale che conta più di 11 iscritti, sia comparso appunto la nuova opzione tra le relative Impostazioni. Con il comando “Start Voice Chat” si avvierà appunto una conversazione solo audio proprio con i membri del canale di riferimento.

La presenza della stessa funzione di chat solo vocale e sonora di Clubhouse su Telegram dovrebbe essere ancora in una fase sperimentale, di certo non disponibile per tutti. Verificata l’opzione sulla versione Android in uso su più smartphone della nostra redazione, questa ancora non appare visibile. Questione di poco tempo sicuramente: la direzione presa sembra essere proprio quella di emulare il social concorrente e catturare un numero di utenti sempre maggiore anche per la novità in arrivo, soprattutto dal mondo Android.

Dopo l’ultima implementazione anche di Telegram, le cose non si mettono bene per Clubhouse. Il ritardo della versione Android del servizio rischia ormai di essere fatale, con il numero di alternative sempre maggiori a disposizione. Solo gli utenti in possesso di un iPhone, ormai dall’inizio di questo 2021, possono iscriversi al social solo sonoro (anche se solo su invito). Il grande successo e l’impossibilità di accontentare tutti, insomma, rischia di essere un boomerang molto negativo per la nuova piattaforma.