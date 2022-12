Telegram, così come WhatsApp, generalmente vincolano il loro utilizzo all’impiego di una scheda SIM e di un numero di telefono, anche se le cose stanno per cambiare, almeno per quanto riguarda il primo dei servizi citati: l’ultimo aggiornamento rilasciato (release 9.2.0), infatti, consente adesso di disporre di un account Telegram anche senza l’impiego di una SIM e di utilizzare la piattaforma anche tramite numeri anonimi (gestiti attraverso blockchain, con disponibilità sulla piattaforma Fragment).

Un’altra novità importante è quella relativa alla possibilità di applicare un timer di autoeliminazione globale, così da cancellare in automatico in messaggi in ogni nuova conversazione di chat (funzione raggiungibile tramite il percorso “Impostazioni > Privacy e sicurezza > Autoelimina i messaggi“). Telegram è sempre in costante aggiornamento, soprattutto sul fronte della privacy. Gli sviluppatori lavorano notte e giorno per garantire sempre il massimo della sicurezza ai propri utenti. L’aggiornamento 9.2.0 migliora anche la funzione dei Topic, che viene ampliata ai gruppi con almeno 100 partecipanti e verranno eseguiti con un layout a due colonne che permetterà agli utenti di avere accesso rapido alla conversazione di chat o agli argomenti di discussione. Sono anche state introdotte delle modifiche grafiche per agevolare la navigazione tra gli argomenti.

Inoltre, pare essere stato potenziato il sistema anti-spam: gli amministratori dei gruppi con almeno 200 partecipanti potranno abilitare la modalità aggressive contro i messaggi spam. L’aggiornamento alla versione 9.2.0 di Telegram regala agli utenti i codic QR temporanei, funzione concepita per chi, sprovvisto di un username, vuol occultare il proprio numero di telefono agli altri utenti (la funzione gli permetterà di essere aggiunti senza dover condividere il proprio numero). Infine, l’upgrade migliora anche la gestione dello storage utilizzato, 10 set di emoji personalizzate e nuove faccine interattive per le chat.

