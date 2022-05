Nelle ultime ore non si fa che parlare di Telegram a pagamento, per quanto riguarda il settore della app di messaggistica. Il concorrente e nemico numero uno di WhatsApp sarebbe pronto ad introdurre il suo piano a pagamento per i clienti finali (e non come si potrebbe pensare per una clientela business che sarebbe invece pronto a fare il rivale di sempre.

Telegram a pagamento va certamente nella direzione di monetizzare un servizio che conta circa 550 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. Finora la piattaforma non ha messo in campo nessuno strumento per un ritorno concreto del suo investimento in termini di sviluppo, di mantenimento e di supporto dell’app di messaggistica. Dunque anche per questo motivo sarebbe prossimo il lancio di una versione premium, appena scovata nella community di Telegram Beta per quanto riguarda l’applicazione iOS (nella sua release 8.7.2 ) del servizio appunto. Siamo di certo in una fase embrionale del progetto che poi di certo approderà anche sui dispositivi Android.

Cosa potrebbe offrire Telegram a pagamento rispetto alla versione totalmente free dell’app? In particolar modo, grazie alla beta per gli iPhone prima citata, apprendiamo che la versione premium dello strumento di comunicazione dovrebbe includere reazioni e sticker esclusivi. Questi ultimi sarebbero sbloccati per gli utenti paganti, mentre disattivati per coloro che non hanno sottoscritto alcun abbonamento. A parte questo, la versione di test per i melafonini esaminata in queste ore non ci fornisce altri dettagli utili. Da sole, le reaction e qualche altro dettaglio di tipo grafico non giustificherebbero alcun costo extra del servizio. C’è dunque da sperare che gli sviluppatori abbiano lavorato almeno a qualche funzione aggiuntiva da utilizzare per scopi ludici, di intrattenimento, o di lavoro. Diversamente, davvero avrebbe poco senso pagare un surplus per qualche emoticon o adesivo in più.

