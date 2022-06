Quando arriverà Telegram a pagamento? Non ci sono più dubbi sui tempi dell’abbonamento Premium tanto chiacchierato negli ultimi tempi. Pavel Durov, fondatore e CEO del servizio di messaggistica, ha chiarito proprio in queste ore i suoi piani, attraverso un suo intervento diretto e preciso. Meglio tenersi pronti dunque, perché alla piccola grande rivoluzione manca davvero poco.

Proprio Durov ha riferito che Telegram a pagamento sarà a disposizione di chi lo vorrà entro la fine di questo mese di giugno. Come ampiamente riportato anche nel recente passato, nessuno sarà costretto a passare alla soluzione non gratis del servizio. Piuttosto, solo chi ne avrà necessità o voglia potrà anche testare l’alternativa. Tutte le funzionalità finora utilizzate in forma del tutto free rimarranno tali, senza alcuna brutta sorpresa.

Quanto costerà Telegram a pagamento?

Per quanto non ci sia ancora l’ufficialità del costo dell’abbonamento Premium a pagamento, la spesa mensile del servizio dovrebbe essere pari a circa 5 dollari. Per l’esborso in euro non ci sono dettagli nuovi da condividere ma è probabile che la quota si aggira, non seguendo l’esatta conversione tra le monete, intorno ai 5 euro. Tra i punti di forza della soluzione professionale, dovrebbe esserci la possibilità di usufruire di un numero maggiore di contenuti e strumenti rispetto all’account non pagante: fino a 1000 canali, 20 cartelle di chat, 20 collegamenti pubblici per gruppi e canali, 10 adesivi preferiti e molto altro ancora.

Dalle stesse parole di Durov apprendiamo che Telegram a pagamento consentirà a “chiunque di acquisire funzionalità, velocità e risorse aggiuntive”. Della piccola grande rivoluzione beneficeranno anche coloro che resteranno vincolati alla soluzione completamente gratuita visto che potranno visualizzare documenti extra-grandi, contenuti multimediali e adesivi inviati dagli utenti Premium o utilizzare le stesse reazioni Premium già fissate in un messaggio ricevuto.

