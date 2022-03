È giunto un inedito aggiornamento per quanto riguarda la nuova versione Windows di Telegram, ossia Telegram Desktop: difatti, il servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud ha ricevuto nuove ed interessanti funzionalità apportando cambiamenti vantaggiosi per l’esperienza utente. Il servizio è stato aggiornato alla versione con numero di build 3.6.0.0. L’ultimo upgrade è giunto per tutti gli utenti che utilizzano sistemi operativi Windows 10 e Windows 11 e, al suo interno, troveremo: un gestore download migliorato, un nuovo sistema ottimizzato per il live streaming dotato di software dedicato, link veloci per accedere a numeri di telefono e ancora tanto altro.

Come sappiamo, Telegram, fondato dall’imprenditore russo Pavel Durov, dal mese di marzo ha voluto integrare al servizio di messaggistica diverse novità che riguardano il lato software. Tale innovazione, adesso, arriverà tra pochissimo anche per quanto concerne Telegram Desktop. A questo punto, vediamo insieme quali sono i cambiamenti che saliranno a bordo di questa versione Windows dell’app. Ci riferiamo, per prima cosa, alla gestione dei download, in tal caso sono stati inseriti download attivi che vengono esibiti nella barra situata nell’angolo in basso a sinistra, proprio come nei browser. In aggiunta, si potranno visualizzare file scaricati di recente cliccando su ‘Impostazioni’, poi su ‘Avanzate’ e infine sulla voce ‘Download’.

Una seconda novità riguarda il link con numero di telefono: in questo caso, infatti, potrete condividere un link diretto ‘t.me’ con il vostro numero di telefono così da aprire all’istante una finestra di chat con un altro utente. Infine, sempre in questa sezione, potrete anche utilizzare il numero di telefono nel formato internazionale, come ad esempio: t.me/+39…. e così via. Un’ulteriore innovazione, per quanto concerne il nuovo aggiornamento apportato alla versione Telegram Desktop, riguarda le live streaming con l’uso di altre applicazioni, utilizzando, ad esempio, software esterni come OBS Studio o XSplit Broadcaster. Infine, si potrà selezionare la voce ‘Trasmetti con…’, dall’istante in cui avvierete una chat video oppure un live streaming.

