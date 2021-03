La notizia della disponibilità PS5 su Mediaworld nella giornata di ieri 12 marzo aveva reso felice davvero tanti gamer, da tempo invaghiti della console. I tentativi di acquisto si sono caratterizzati pure per problemi tecnici al sito del noto rivenditore ma è anche vero che più di qualcuno è riuscito a portare a termine la transazione. Peccato che alcuni utenti, a distanza di qualche ora proprio dalla vendita, abbiano cominciato a ricevere l’annullamento dell’ordine in una modalità davvero anomala e strana.

Sono state raccolte più testimonianze di acquirenti coinvolti nei tweet posti al termine dell’articolo. Si tratta di persone che hanno prontamente approfittato della disponibilità PS5 su Mediaworld e dunque hanno provveduto alla transazione utilizzando il loro account PayPal. La prima anomalia dunque, è comparsa nel momento in cui la mail di conferma della vendita non è giunta dal noto store: semmai la stessa PayPal ha confermato l’addebito dell’intero importo per la versione Digital della soluzione, l’unica messa a disposizione nelle scorse ore. A distanza di qualche ora poi, sempre dal circuito PayPal, è giunta una nuova comunicazione in cui si comunicava il rimborso dell’intera cifra spesa.

Visto il racconto dei clienti coincolti dalle difficoltà, è plausibile che alla disponibilità PS5 su Mediaworld si siano accompagnati degli errori nella procedura di pagamento, ma più nello specifico solo nel caso di addebito con PayPal. Le testimonianze raccolte vanno in effetti tutte in questa direzione, mentre chi ha tentato di pagare il prodotto con altri circuiti sembrerebbe non aver avuto problemi di alcun tipo. Non è detto che l’ambito prodotto torni a disposizione molto presto presso il sito della catena: la carenza di scorte per il gioiellino Sony è oramai atavica e continuerà ad esserci, probabilmente, per tutto il 2021. Naturalmente, sulle nostre pagine, non mancheranno nuove indicazioni relative ad altre unità pronte alla vendita.

Ps5 su mediaword arrivo fino in fondo faccio per pagare mi vengono addebitati i soldi e dopo mi da errore a qualcun altro è successo? #ps5 #mediaworld — Filippo Pescali (@FilippoPescali) March 12, 2021

Non ho creduto all'acquisto della PS5 tramite Mediaworld neanche al momento della mail di PayPal dove confermavano.

E infatti, niente mail di Mediaworld e niente acquisto. pic.twitter.com/eir8ceeCwm — Andrea (@Ward1mu5) March 12, 2021