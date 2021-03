Ottime notizie per i gamer in questo venerdì 12 marzo: c’è disponibilità PS5 su Mediaworld anche se, almeno al momento di questa pubblicazione, ci sono alcuni problemi con il sito e dunque non sempre l’acquisto sta andando a buon fine. Come al solito, la grossa affluenza di visite contemporanee sull’e-commerce della catena sembra aver mandato in tilt il sistema.

La console è la più ricercata del momento e puntualmente le sue saltuarie vendite sono contrassegnate da numerose anomalie. In settimana, il dispositivo è stato messo in vendita su GameStop ma da tempo non era presente presso il sito della catena di elettronica Mediaworld. La disponibilità PS5 presso il rivenditore è partita poco dopo le ore 13:30 di quest’oggi ma non pochi utenti stanno registrando problemi. Nonostante il superamento di una coda di attesa più o meno lunga, tanti gamer interessati al prodotto stanno visualizzando la scheda corrispondente per l’acquisto ma senza il relativo pulsante per l’inserimento dell’unità nel carrello.

Molto probabilmente la disponibilità PS5 su Mediaworld terminerà nel giro di pochissimi minuti, magari prima delle ore 14: come al solito la domanda per la console resta altissima, a fronte di pochissime scorte presso gli store online. Aggiorneremo questo articolo con ulteriori notizie relative alle scorte a disposizione, non appena disponibili.

Aggiornamento 13:50 – Nonostante la disponibilità PS5 odierna presso il noto store, continuano i problemi con il sito e-commerce già segnalati. Ora gli utenti visualizzano sul monitor il seguente messaggio:

Il servizio è momentaneamente non disponibile.

Ci scusiamo per il disagio,stiamo lavorando per offrirvi un servizio migliore e per tornare online il prima possibile.

Aggiornamento 14:15 – La disponibilità PS5 su Mediaworld sembrerebbe essere terminata del tutto. La pagina prodotto prima raggiungibile a questo collegamento non si ricarica più in alcun modo. Non è detto che la catena di elettronica metta in vendita nuove scorte nel breve periodo.