In Better Without You degli Evanescence ritroviamo chitarre distorte, liriche audaci e quel pop goth metal cui la band di Amy Lee ci ha abituati dai tempi di Fallen. In poche parole: chi li considerava spacciati può cogliere l’occasione per ricredersi.

Tra riff e schianti di batteria Better Without You degli Evanescence arriva come ennesima anticipazione di The Bitter Truth, il nuovo disco in uscita il 26 marzo 2021. La band di Amy Lee ha lavorato intensamente durante la pandemia e soprattutto durante il lockdown ed è pronta, ormai, a lanciare la nuova esperienza discografica.

Better Without You degli Evanescence sarà disponibile in rotazione radiofonica da domani, venerdì 12 marzo, su tutte le emittenti. The Bitter Truth è il quinto album, 4 anni dopo Synthesis (2017), che non conteneva inediti bensì rivisitazioni dei grandi classici della band di Little Rock.

Con le anticipazioni pubblicate in precedenza – Wasted On You e Use My Voice – la band di Amy Lee ha mostrato la sua parte più intimista, ma non ha ancora abbandonato la passione per i riff graffianti e le dinamiche tipicamente metal che hanno reso gli Evanescence così celebri. Nel testo ritroviamo la loro letteratura più profonda, una sorta di dialogo immaginario tra Amy Lee e se stessa per autoconvincersi a non abbandonare le sue convinzioni e le sue battaglie.

Ai riff cavernosi di chitarra si accompagna un pianoforte che ora disegna un motivetto creepy (ricordate l’intro di Bring Me To Life?) e ora riempie ritornello e post-ritornello con una melodia a metà tra l’audace e lo straziante. Gli Evanescence, del resto, sanno bene come raccontare i sentimenti con il lessico del goth e gli occhiali dell’alternative senza mai scadere nella banalità.

Di seguito il testo e la traduzione di Better Without You degli Evanescence, il nuovo singolo dall’album The Bitter Truth in uscita il 26 marzo.

Testo

[Verse 1]

Stand in the front but shut up ‘til I tell you to go

Don’t get caught up and pretend ‘cause you’re not in control

‘Cause this is my world, little girl, you’d be lost on your own

Just hating and waiting and saving up [Verse 2]

I’ll do you a favor and save you if you sign on the line

Don’t worry your pretty little head about the future, it’s all fine

Whether you’re wrong or you’re right, doesn’t matter, you’re not up to the fight

Keeping my head down

‘Cause they don’t know what I know now [Chorus]

As empires fall to pieces

Our ashes twisting in the air

It makes me smile to know that

I’m better without you [Verse 3]

Now look around and remember your friends if you can

Feeding the flames ‘til there’s no one to blame, it’s on your hands

Lost in your lies, pay the price with our their lives, you’ve gone mad

And there’s no way out

‘Cause we all know you’re hollow

[Chorus]

As empires fall to pieces

Our ashes twisting in the air

It makes me smile to know that

I’m better without you [Bridge]

Not enough, not enough

Not enough to throw it all away

We’d still be falling

We’re fallen

Turn it up, turn it up

Never gonna shut me up again

Your time is over

It’s over now [Chorus]

As empires fall to pieces

Our ashes twisting in the air

It makes me smile to know that

I’m, I’m better without you

Traduzione