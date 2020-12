A 10 anni di distanza dal disco eponimo arriva finalmente il nuovo album degli Evanescence: The Bitter Truth, questo il titolo della quinta prova in studio della band di Amy Lee, ha ufficialmente una data d’uscita.

Dopo le anticipazioni Wasted On You, The Game Is Over e Use My Voice è stato annunciato che il nuovo album degli Evanescence arriverà il 26 marzo 2021 ed è già disponibile in pre-order. 10 anni, dicevamo, separano la nuova release dall’ultima raccolta di inediti. Evanescence, il disco contenente la fortunatissima What You Want, è uscito nel 2011 e nel frattempo la band ha pubblicato soltanto Synthesis, contenente rivisitazioni dei grandi classici con l’apporto dell’orchestra e rielaborazioni in chiave elettronica.

Insieme all’annuncio del nuovo album degli Evanescence è uscito il quarto estratto Yeah Right, un brano energico e cadenzato da uno shuffle aperto e deciso. I fasti goth-rock di Fallen sono ben lontani e con questo disco la band di Amy Lee conferma la raggiunta maturità artistica, una dimensione che potrebbe non piacere ai cultori, innamorati degli Evanescence dai tempi di Bring Me To Life.

Ciò che troviamo in Yeah Right e che abbiamo scoperto nelle precedenti anticipazioni conferma la virata alternative rock che ascolteremo in The Bitter Truth. Nell’annuncio pubblicato su Instagram la band ha spiegato che buona parte del materiale presente nel nuovo album era in cantiere dai tempi di Evanescence (2011) e i tempi per pubblicarlo non erano ancora maturi. “Poi le stelle si sono allineate”, scrivono, e in questo 2020 dilaniato da pandemia e paura gli Evanescence hanno trovato la giusta collocazione spazio-temporale.

Tracklist

01 Artifact/The Truth

02 Broken Pieces Shine

03 The Game Is Over

04 Yeah Right

05 Feeding In The Dark

06 Wasted On You

07 Better Without You

08 Use My Voice

09 Take Cover

10 Far From Heaven

11 Part Of Me

12 Blind Belied

In The Bitter Truth ha suonato anche Will B. Hunt – omonimo del batterista – che aveva già registrato i sintetizzatori per Synthesis (2017). Di seguito il testo e la traduzione di Yeah Right, quarto estratto dal nuovo album degli Evanescence The Bitter Truth.

Testo

I’m the widow

On the tip tippy toppy of the highest high of low

And I’m the shadow

of the first little flower on the brightest patch of snow

Happiness can be hard to find

I’m so slap silly happy everybody wants to take mine Yeah right

That sounds nice

Everything we ever wanted and more

Someday we’ll get paid

more than it was worth to sell our souls

Yeah right Yeah I’m a rock star

I’m a queen resurrected just as messed up as before

twist the knife hard

just makes it easier to tell you I don’t need you anymore Life’s a game, till you lose- then what?

I’m reaching a new level of not giving a f..k Yeah right

That sounds nice

Everything we ever wanted and more

Someday we’ll get paid more than it was worth to sell our souls

Tell me how is the real world treating you?

Is that my fault too?

My one mistake was giving more and more and more Yeah right

Baby that sounds nice

Everything we ever wanted and more

Someday we’ll get paid

more than it was worth to sell our souls, sell our souls yeah right

that sounds nice

more than it was worth to sell our souls

Traduzione