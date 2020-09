Use My Voice degli Evanescense è la terza anticipazione del nuovo album The Bitter Truth, previsto per l’autunno. Particolarmente colpita dalle condizioni in cui versa il mondo in questo 2020 che è sempre più un annus horribilis, la band di Amy Lee è ancora più vicina ai grandi temi dell’attualità.

Lo dimostra il video di questo nuovo singolo: tante persone marciano sventolando la bandiera a stelle strisce, elevano torce verso il cielo e sfilano con l’espressione di chi è sceso in strada per cambiare le cose. Amy Lee è nel mezzo del corteo e accanto a lei ci sono tanti ospiti.

Use My Voice degli Evanescence, infatti, gode della partecipazione di altri nomi: c’è Taylor Momsen dei The Pretty Reckless, troviamo Lzzy Hale degli Halestorm e la violinista Lindsey Stirling. Spiccano il volto e la voce di Sharon Den Adel dei Within Temptation. Sono presenti, inoltre, persone più vicine alla band come le sorelle di Amy Lee Carrie South e Lori Lee Bulloch, oltre ad Amy McLawhorn, moglie del chitarrista Troy McLawhorn.

Il risultato è un brano potente nel sentimento, perché in un Paese dilaniato dalle violenze, dalla pandemia e dalle ingiustizie sono stati principalmente gli artisti a trovare una voce comune per un popolo in sempre maggiore sofferenza. Dobbiamo scordarci, tuttavia, di trovare le forti influenze metal presenti nei primi 3 album degli Evanescence.

Dall’allontanamento del chitarrista John LeCompt e del batterista Rocky Gray (quest’ultimo sostituito da Will Hunt) la band di Little Rock ha riverniciato la facciata pop con colori più vistosi offrendo tante novità degne dell’inno da stadio e sempre più distanti dalle sfumature goth metal degli esordi.

Use My Voice degli Evanescence si mantiene morbida e tesa fino allo special, quando incontriamo l’esplosione nostalgica grazie al riff al vetriolo: dopo Wasted On You e The Game Is Over la band ci avvicina sempre di più al nuovo disco.

Testo

Cover my ears and close my eyes

Just long enough to stop the noise

Go on take everything and throw it away

But I will use my voice Drown every truth in an ocean of lies

Label me bi*ch because I dare to draw my own line

Burn every bridge and build a wall in my way

But I will use my voice Whether you like it or not you’re gonna take what I got

If we can’t talk about it we’ll just keep drowning in it

Give me credit or not I give a lot give a lot

But don’t you speak for me

No don’t you speak for me Never mind me I’m a waste of your time

I’m never gonna fit in the box that you need and I can read between the lines, yeah.

Gather your friends and wave your gun in my face

But I will use my voice Whether you like it or not you’re gonna take what I got

If we can’t talk about it we’ll just keep drowning in it

Give me credit or not I give a lot give a lot

But don’t you speak for me

No don’t you speak for me If we can’t talk about it

we’ll just keep drowning in it

Give me credit or not, I give a lot give a lot

But don’t you speak for me

No don’t you speak for me

Don’t you speak for me

Traduzione