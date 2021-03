Narcos: Messico 2 sbarca in chiaro su Rai4, in prima visione dal 13 marzo ogni sabato in prima serata, con due episodi in onda dalle 21.10.

La saga di Netflix sul narcotraffico si è spostata in Messico con lo spin-off di Narcos, ambientato negli anni ’80: Narcos: Messico 2 riparte dal clamoroso finale della prima stagione, quando il temibile narcotrafficante Miguel Ángel Félix Gallardo, detto Lo Smilzo, riesce a farla franca durante una sanguinosa e spettacolare retata ricattando il poliziotto che dovrebbe arrestarlo.

Il boss della droga del cartello di Guadalajara (interpretato dal messicano Diego Luna), ha costruito il suo impero in Messico negli anni ’80 sfruttando le sue conoscenze di ex poliziotto e i suoi legami politici, ma anche la sua capacità di mitigare i conflitti tra i clan dei diversi territori.

Il fortunato spin-off creato da Carl Bernard e Doug Miro arriva con Narcos: Messico 2 alla fase del declino della leadership di Gallardo, sotto le pressioni della DEA che intende vendicare la morte dell’agente Kiki Camarena (Michael Peña) e il peso delle lotte intestine all’interno del cartello. Ora sulle orme di Gallardo non c’è solo la corrotta polizia messicana ma anche una task force apposita della DEA, guidata da Walt Breslin (interpretato da Scott McNairy), agente dai modi poco ortodossi determinato a catturarlo per vendicare Camarena.

Una caccia all’uomo, quella di Narcos: Messico 2, che si rivela avvincente e piuttosto fedele alla realtà storica: la saga del narcotraffico di Netflix ha fatto della drammatizzazione di fatti reali, basata sulla puntuale ricostruzione dei fatti, il suo punto di forza insieme ad una scrittura pregevole e ad un’interpretazione affidata ad un ottimo cast, sebbene spesso non celebre.

Ecco le foto di scena e il promo di Narcos Messico 2, in onda dal 13 marzo su Rai4 (qui la nostra recensione della stagione). Le tre stagioni di Narcos e le due dello spin-off messicano sono disponibili nel catalogo Netflix.

















“Narcos:Mexico” la seconda stagione in onda da sabato 13 marzo alle 21.20 in #PrimaVisione pic.twitter.com/qn5G4HwRvJ — Rai4 (@RaiQuattro) March 11, 2021