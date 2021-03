Rocco Schiavone 4 è in arrivo. Interpretato da Marco Giallini, il burbero e trasteverino vicequestore, trasposizione televisiva del celebre protagonista delle opere letterarie di Antonio Manzini (Sellerio Editore), va in onda su Rai2 con due nuove prime serate.

Dopo gli sconvolgenti eventi nel finale della terza stagione, Rocco si è isolato da tutto e da tutti. Come abbiamo potuto vedere nel teaser promo, nel quarto capitolo lo troviamo ancora più solo, ma sempre alle prese con i suoi demoni interiori e la stessa caparbietà che lo ha contraddistinto come poliziotto anti convenzionale e poco incline alle regole.

Insieme ai suoi uomini sarà impegnato a far luce su due casi particolarmente complessi. Nel primo episodio di Rocco Schiavone 4, il vicequestore si immergerà nelle pieghe buie del gioco d’azzardo; nel secondo, dovrà far luce non solo su un caso frettolosamente etichettato come malasanità, ma anche e soprattutto su una parte di sé che ha per troppo tempo tenuto nascosta e protetta da tutti: quella dei sentimenti.

Rocco Schiavone 4 è una coproduzione Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film, per la regia di Simone Spada. La nuova stagione, composta da due puntate, andrà in onda mercoledì 17 e mercoledì 24 marzo su Rai2. La prima puntata sarà possibile guardarla in anteprima sulla piattaforma RaiPlay a partire da lunedì 15 marzo.

La quarta stagione ha incontrato parecchie difficoltà di produzione. Le riprese erano iniziate a marzo del 2020, ma sono state immediatamente interrotte a causa dello scoppio della pandemia di Covid. Il set ha poi riaperto in estate. “Le difficoltà sono state molte, il rispetto dei protocolli di sicurezza, i tamponi con cadenze settimanali, l’incapacità di previsione grande nemica del nostro settore, il distanziamento sul set”, spiega Simone Spada nelle note di regia.

“Anche se non sta a me giudicare, mi sbilancio e posso dire con fierezza di averla vinta. Mai come quest’anno mi sento di ringraziare non solo lo splendido cast ma anche tutti i preziosi collaboratori che ancora più del solito hanno dimostrato cosa significa fare il nostro lavoro ma soprattutto farlo insieme”, ha concluso il regista.