Rocco Schiavone 4 sta arrivando. Dopo un’annata difficile, caratterizzata dalla pandemia di Covid, le vicende del burbero vicequestore romano, basato sui romanzi di Antonio Manzini, tornano in onda in prima serata su Rai2. Le riprese erano iniziate a marzo 2020, ma con lo scoppio dell’emergenza sanitaria, tutti i set televisivi e cinematografici sono stati costretti a chiudere, salvo poi riaprire in tarda estate.

Marco Giallini veste i panni di un personaggio controverso, dai metodi anticonvenzionali e restio alle regole, trasferito da Roma ad Aosta per comportamento disciplinare. In quella fredda città, a cui non è abituato, Schiavone cerca di adattarsi, mentre il fantasma della moglie morte, Marina, sembra essere l’unica presenza costante a fargli compagnia.

La terza stagione si era conclusa con Rocco in fuga. Il corpo di Baiocchi verrà scoperto, ed emergeranno nuove domande. Il vicequestore si nasconde perché sa che la verità lo travolgerà, quindi si reca a Roma per salutare Sebastiano e i suoi amici. Come finirà? Nel promo di Rocco Schiavone 4 lo vediamo rifugiato su una spiaggia deserta, da solo con se stesso. La quarta stagione è basata sui romanzi di Manzoni, Rien ne va plus e Ah l’amore l’amore, che al momento rappresenta l’ultima avventura per il vicequestore romano – se escludiamo il racconto L’amore ai tempi del Covid-19, pubblicato on-line da Sellerio nel 2020.

Rocco Schiavone 4 dovrebbe essere composto da quattro puntate da 100 minuti ciascuna. La messa in onda, inizialmente prevista per l’autunno del 2020, è stata rinviata nel corso del 2021, e ora finalmente abbiamo una data certa. La quarta stagione debutta su Rai2 dal 7 marzo.

Nel cast, oltre Giallini, anche Ernesto D’Argenio, Valeria Solarino (è la giornalista nonché ex moglie del questore Sandra), Claudia Vismara nel ruolo di Caterina Rispoli; Massimiliano Caprara nei panni di Michele Deruta; Christian Ginepro è Domenico D’Intino; Gino Nardella è Ugo Casella; e Alberto Lo Porto nella parte di Antonio Scipioni.

Ecco il promo proposto da Rai2:

Resta da capire se la quarta stagione sarà anche l’ultima oppure se esiste la possibilità di vedere sullo schermo nuove avventure di Rocco Schiavone. Per ora, l’appuntamento è al 7 marzo in prima serata su Rai2.