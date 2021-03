Oggi 11 marzo è avvenuta la prima estrazione dei codici vincenti della Lotteria degli Scontrini. Intorno alle ore 13 di questo giovedì, gli addetti dell’Agenzia dei Monopoli hanno provveduto ad assicurare le prime 10 vincite mensili ad altrettanti cittadini italiani ma anche ad esercenti. La verifica dei tagliandi meritevoli di vittoria può avvenire almeno in due modi, nell’area riservata del portale dedicato all’iniziativa ma anche attraverso la consultazione dell’elenco esatto degli scontrini fortunati

Verifica via area riservata

Come riportato anche nell’approfondimento della giornata di ieri, capire se si possiede uno dei codici vincenti della Lotteria degli Scontrini è semplice accedendo all’area riservata del portale dedicato alla campagna. La registrazione doveva essere già stata effettuata tempo addietro con l’ausilio dello SPID, della Carta d’Identità Elettronica o ancora della Carta Nazionale dei Servizi. Una volta effettuato l’accesso proprio oggi 11 marzo, gli utenti si troveranno la sezione dedicata agli scontrini personali. Se tra quelli ottenuti nel mese di febbraio, ce ne sarà uno vincente allora verrà segnalato appositamente.

Ancora, oltre alla segnalazione nell’Area riservata, i 10 vincitori della prima estrazione della Lotteria degli scontrini saranno avvisati della buona sorte attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o anche con una mail via PEC (se disponibile e fornita al momento della registrazione del proprio profilo).

Tutti i codici vincenti della Lotteria degli Scontrini

Per chi non ha effettuato alcuna registrazione all’Area Riservata, non ha una PEC e di certo non vuole attendere l’arrivo della raccomandata con ricevuta di ritorno, è possibile verificare l’elenco completo dei codici vincitori della prima estrazione mensile del programma. La lista completa per i fortunati acquirenti (e non per gli esercenti) è quella visibile di seguito, come messa a disposizione dall’Agenzia dei Monopoli. Ogni scontrino presenta non solo l’ID di riferimento ma anche la data di emissione e il relativo importa per una rapida consultazione.