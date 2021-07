C’è bisogno di un chiarimento ufficiale in merito alla presunta voce della Lotteria degli Scontrini sospesa esattamente come il programma del Cashback di Stato. Nelle ultime ore, si sono moltiplicate sui social le voci dello stop (almeno momentaneo) pure a questa iniziativa ma c’è subito da dire che non c’è alcun riscontro in questa direzione, anzi è giunta anche una smentita al riguardo.

Proprio in questa mattinata del 7 agosto, ecco che lo staff social della Lotteria degli Scontrini ha sentito l’esigenza di smentire ogni voce riguardo la presunta sospensione attraverso il suo canale ufficiale Facebook. Alcune fonti, nella giornata di ieri, avevano ipotizzato il termine del programma così come comunicato da fantomatiche voci vicine a Palazzo Chigi. Nulla di più falso, come prontamente dichiarato: l’estrazione dei premi continuerà in questa estate e anche oltre, senza alcun dubbio.

La bufala della Lotteria degli Scontrini sospesa ha preso di certo piede dalla decisione maturata sul Cashback di Stato, di fatto in stand by fino al prossimo 1 gennaio 2022 e non attivo per il corrente semestre luglio-dicembre 2021. Il fatto che le due iniziative proseguano su due binari diversi è presto spiegato, visto che proprio la Lotteria è un’iniziativa affidata alla gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre del Cashback ne è responsabile la Consap su indicazione del Ministero dello Sviluppo economico. Va da se dunque che i fondi a sostegno dei due programmi siano diversi e per questo motivo ci sia la possibilità di non bloccare un progetto piuttosto che un altro.

Non ci sono dubbi sul fatto che la Lotteria degli Scontrini continuerà con le sue estrazioni mensili e annuali e da pochissimo anche con quelle settimanali, dando la possibilità ad acquirenti ed esercenti di conquistare premi fino a 5 milioni di euro. E le cose di certo non cambieranno nel breve periodo.