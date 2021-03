Non è raro che vengano notati scontrini non registrati per la Lotteria degli Scontrini appunto, l’iniziativa voluta dal Governo e che premia con estrazioni per ora solo mensili chi utilizza metodi di pagamento elettronici. Molti cittadini italiani si chiedono proprio perché alcune transazioni non appaiano nella loro area riservata e ipotizzano anche problemi di natura tecnica. A dire la verità l’anomalia potrebbe essere dipesa da un dettaglio non certo trascurabile e ha a che fare con quanto emesso dall’esercente.

Scontrini fantasma

Può accadere che ci siano scontrini non registrati per la Lotteria e che non appaiono in area riservata dell’utente, sebbene questo abbia effettuato un pagamento con carta o bancomat. Lo stesso staff della campagna in azione da inizio 2021 mette in evidenza che potrebbe accadere quanto segue: per quanto la transazione avvenga digitalmente attraverso il POS, l’esercente (per sbaglio) potrebbe anche emettere uno scontrino fiscale con il riferimento al pagamento in contanti e non in modalità elettronica. Ebbene, proprio quella transazione non avrà alcun valore ai fini della Lotteria e non concorrerà alla creazione di nessun scontrino virtuale utile per le prossime estrazioni. Insomma, l’ideale sarebbe sempre quello di verificare l’importante aspetto prima di andare via da un qualsiasi negozio

Gli scontrini vanno conservati

Dopo aver chiarito la questione degli scontrini non registrati per la Lotteria, è assolutamente utile ritornare su una questione ancora non chiara a tutti. Non serve a nulla conservare le ricevute di ogni singola transazione effettuata nei negozi. In particolare, chi si registrerà all’area riservata del sito dedicato all’iniziativa, troverà tutte le operazioni personali elencate proprio nella sezione personale. In caso di vincita a seguito di un’estrazione, la propria buone sorte sarà comunicata attraverso piattaforma ma anche via mail o raccomandata con ricevuta di ritorno, le caso non si sia mai effettuata alcuna registrazione.