Domani 11 marzo è il grande giorno della prima estrazione Lotteria degli Scontrini. Come già riportato in un precedente approfondimento, verranno estratti 10 premi per gli acquirenti e 10 per gli esercenti per i codici scontrino del mese di febbraio. L’attesa è molto perché decisamente a tutti farebbe comodo uno dei premi appunto da 100.000 euro messi in palio: alla vigilia dell’importante appuntamento è dunque giusto dettagliare l’orario esatto in cui l’estrazione avverrà, così come le modalità per sincerarsi della propria vincita o meno sul portale dedicato all’iniziativa.

A che ora ci sarà la prima estrazione Lotteria degli Scontrini?

Giovedì 11 marzo l’estrazione della Lotteria è stata programmata in un orario ben preciso ossia quello delle 10 del mattino. La tempistica dovrebbe essere rispettata senza particolari difficoltà, a meno di qualche disguido tecnico. La mole di codici lotteria generati solo nel mese di febbraio è impressionate e pari a oltre mezzo milione di ricevute che concorrono al premio. Insomma, visti i numeri imponenti, la speranza è che tutto proceda nel migliore dei modi e senza intoppi.

Dopo la prima estrazione di giovedì 11 marzo, le successive (sempre a cadenza mensile) avverranno nei giorni 8 aprile, 13 maggio, 10 giugno, 8 luglio, 12 agosto, 9 settembre, 14 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre (ossia ogni secondo giovedì di ogni mese).

Come verificare l’eventuale vincita subito

Chi si è registrato all’Area Riservata del portale Lotteria degli scontrini potrà subito verificare l’eventuale vincita dopo la prima estrazione. Semplicemente accedendo alla piattaforma con nome utente e password indicati in fase di registrazione sarà possibile essere certi o meno di essere capitati tra i fortunati vincitori.

Oltre alla verifica sul portale delle Lotteria va precisato che, nel giro di qualche giorni, sempre i vincitori saranno avvisati dall’Agenzia dei Monopoli attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o anche via PEC, se fornita al momento della registrazione del programma voluto dal Governo.