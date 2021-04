Qual è l’orario in cui ci sarà la seconda estrazione della Lotteria degli Scontrini oggi 7 aprile? Come saranno comunicati i codici vincenti nel corso del prosieguo della giornata? Le modalità della procedura saranno le stesse già testate nel mese di marzo e dunque sono già note.

L’orario esatto in cui la seconda estrazione avverrà è quello delle 13. A occuparsi dell’operazione delicata che prevede anche la verifica di un notaio sarà l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non è prevista una diretta streaming del momento fatidico in cui si proclameranno i nuovi vincitori di questo mese, eppure proprio attraverso i canali dell’Agenzia saranno comunicati in tempo reale i codici scontrino associati ai nuovi vincitori.

Le risorse da tenere in considerazione subito dopo le 13 per la consultazione dei codici vincenti sono essenzialmente tre: meglio tenere d’occhio il profilo Twitter dell’Agenzia delle Dogane, ancora la pagina Facebook della Lotteria degli scontrini e naturalmente il relativo portale web legato all’iniziativa in questa pagina dedicata proprio alle estrazioni. Naturalmente poi, per gli iscritti al sito, l’elenco dei codici vincenti sarà anche consultabile nell’area personale.

La seconda estrazione della Lotteria degli Scontrini sancirà 10 nuovi vincitori tra i consumatori di un premio procapite di 10000 euro. Allo stesso tempo, sempre oggi 7 aprile, saranno resi noti anche i 10 vincitori fra gli esercenti per premi di ben 20000 euro.

Dopo la procedura odierna si procederà a nuove estrazioni ogni secondo giovedì di ogni mese e dunque il 13 maggio, il 10 giugno, l’8 luglio, il 12 agosto, il 9 settembre, il 14 ottobre, l’11 novembre, il 9 dicembre. Da giovedì10 giugno 2021 saranno effettuate anche le prime estrazioni settimanali del 2021. Alla partecipazione concorreranno tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 entro le ore 23:59. Insomma, le occasioni di vincita saranno davvero molte da qui alla fine dell’anno.