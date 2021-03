Farebbe comodo un buono regalo Amazon da 5 euro, soprattutto nel caso in cui ci si accinga ad acquistare qualche prodotto sul noto store. Proprio l’e-commerce ha dato la possibilità ad un nutrito gruppo di clienti di riscattare un voucher sconto da consumare entro una data limite ma pur sempre utile.

Chi beneficia dell’attuale promozione? Amazon ha avviato una campagna mail per informare i fortunati clienti del voucher a loro assegnato. In alternativa alla posta elettronica, chi ha diritto al buono regalo da 5 euro, navigando sul sito di vendita dopo essersi autenticato al suo profilo, potrebbe anche visualizzare appositi banner che lo informino del regalo personale.

La verifica della presenza di un buono Amazon da 5 euro potrà essere effettuata anche attraverso l’apposita pagina dedicata alla campagna promozionale. Visitando lo specifico collegamento, sarà possibile sapere subito se si è idonei o meno proprio a ricevere il voucher in regalo.

Una volta riscattato il proprio codice risparmio, questo avrà però una scadenza precisa. Entro e non oltre il giorno 21 marzo, si potrà abbinare ad un nuovo acquisto il buono regalo Amazon da 5 euro. Pure la transazione in se dovrà avere specifici coordinate: la spesa dovrà essere non inferiore ai 25 euro e il prodotto prescelto dovrà essere tra quelli idonei previsti dalla promozione. Al momento non esiste una lista esatta di prodotti beneficiari della promozione.. Ad ogni modo, il voucher potrà essere applicato direttamente in carello, dunque il sito restituirà immediatamente la notifica relativa all’applicazione dello sconto oppure no. Proprio quest’ultimo viene applicato sul totale dell’importo del carrello, comprese le sue spese di spedizione.

Non è la prima volta che un buono Amazon da 5 euro sia messo in palio per selezionati e fortunati clienti. Lo store tende a ripetere la promozione in periodi specifici dell’anno, magari quelli in cui il volume di vendite è inferiore a quello di momenti clou come quelli del Black Friday, Prime Day o ancora quello natalizio.