Nella serata delle cover di giovedì 4 marzo Madame canta Adriano Celentano e lo fa scegliendo uno dei più grandi classici del Molleggiato.

Madame, giovanissima promessa del rap, è in gara tra i Campioni con Voce e per il suo debutto sanremese ha deciso di omaggiare Adriano Celentano con una delle canzoni più iconiche. Prisencolinensinainciusol è, per molti, uno dei primi esempi di rap e il merito è senz’altro di quel grammelot, tecnica recitativa fatta di suoni e onomatopee in cui l’interprete pronuncia articolazioni prive di senso. Il risultato, nel caso del Molleggiato, fu un inglese maccheronico che tuttavia non è mai stato possibile tradurre.

In quel tempo, poi, un brano come Prisencolinensinainciusol suonava anche come una forte presa di posizione nei confronti dell’incapacità di comunicare. Celentano dimostrò che un brano dal testo non sense ma divertente nel ritmo poteva scavalcare ogni confine, e infatti il singolo fu apprezzato in tutto il mondo. Il Molleggiato lo scrisse mentre si trovava in studio a lavorare su Disc Jockey, il lato B del singolo. Ispirato da una base iniziò ad improvvisare in loop fino a quando non si ritrovò a canticchiare in un inglese incomprensibile.

Partendo da queste basi Madame canta Adriano Celentano e ne traduce il messaggio per il nostro quotidiano, specie in termini di istruzione. Quando la rapper ha scelto di cantare la cover di Prisencolinensinainciusol ha scoperto che il Molleggiato è un suo fan, per questo si è detto felice della scelta. La performance di Madame sarà in solitaria, ma l’artista dice che ci sarà una sorpresa.

Nel frattempo Adriano Celentano ha già assistito in remoto alle prove dell’esibizione di Madame e si è dimostrato soddisfatto. Madame canta Adriano Celentano e ottiene, dunque, il beneplacito del Ragazzo della Via Gluck.

Prisencolinensinainciusol – Testo

Prisencolinensinainciusol

In de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait Uis de seim cius nau op de seim

Ol uait men in de colobos dai

Trrr ciak is e maind beghin de col

Bebi stei ye push yo oh Uis de seim cius nau op de seim

Ol uoit men in de colobos dai

Not s de seim laikiu de promisdin

Iu nau in trabol lovgiai ciu gen In do camo not cius no bai for lov so

Op op giast cam lau ue cam lov ai

Oping tu stei laik cius go mo men

Iu bicos tue men cold dobrei goris Oh sandei

Ai ai smai sesler

Eni els so co uil piso ai

In de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait Ai ai smai senflecs

Eni go for doing peso ai

Prisencolinensinainciusol ol rait Uel ai sint no ai giv de sint

Laik de cius nobodi oh gud taim lev feis go

Uis de seim et seim cius go no ben

Let de cius end kai for not de gai giast stei Ai ai smai senflecs

Eni go for doing peso ai

In de col mein seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait Lu nei si not sicidor

Ah es la bebi la dai big iour

Ai aismai senflecs

Eni go for doing peso ai In de col mein seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Lu nei si not sicodor

Ah es la bebi la dai big iour

