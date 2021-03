La serie dei OnePlus 9 sarà presentata il 23 marzo alle ore 15 italiane, e si comporrà certamente del modello standard e di quello Pro (quasi sicura anche la presenza della variante Lite, di cui ancora non si conosce il nome esatto). Proprio il OnePlus 9 Pro è uscito allo scoperto in un video teaser ufficiale (potete scorgerlo negli ultimi 10 secondi del video qui sotto), in cui si nota la fotocamera posteriore prodotta in collaborazione con la nota azienda di fotocamere Hasselblad.

It all begins with a simple thought. Discover the #OnePlus9Series, co-developed with Hasselblad, on March 23.



Get notified: https://t.co/8HQZu9LLbl pic.twitter.com/fIajmlM2Lg — OnePlus➕ (@OnePlus_USA) March 8, 2021

La parte posteriore è visibile a metà, mentre quella anteriore non è stata affatto ripresa. Il comparto fotografico è incastonato in un modulo rettangolare, in cui appaiono piuttosto evidenti due grandi sensori disposti in senso verticale, ed in più altri due componenti disposti in orizzontale, più in basso. A destra ci sono il flash LED e forse un sensore di messa a fuoco laser. Il design rispetto alle generazioni passate non viene rivoluzionato, senza ovviamente tenere conto della fotocamera posteriore, oltre che dei nuovi innesti hardware presenti sotto il cofano (com’è giusto che sia da una generazione all’altra).

Il OnePlus 9, con model number LE2113, disporrà di uno schermo Fluid AMOLED da 6.55 pollici a 120Hz, e sarà spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno (non si escludono altre configurazioni). La fotocamera posteriore sarà tripla, da 48 + 50 + 2MP, ed il sistema operativo corrisponderà ad Android 11. Il OnePlus 9 Pro, contraddistinto dal model number LE2123, includerà uno schermo Fluid AMOLED da 6.7 pollici a 120Hz, lo Snapdragon 888, 8GB di RAM e 128GB di storage (anche in questo caso potrebbero esserci altre configurazioni), fotocamera posteriore quadrupla da 48 + 50 + 8 + 2MP e Android 11. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.