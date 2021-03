Oggi 23 marzo è stato il giorno dei OnePlus 9 e 9 Pro, rispettivamente modello base ed avanzato della nuova serie top di gamma di casa OnePlus. Abbiamo fatto la conoscenza anche del OnePlus Watch, il primo orologio dell’azienda guidata da Pete Lau.

OnePlus 9

Partiamo dal OnePlus 9 (model number LE2113), che include un display Fluid AMOLED da 6.55 pollici FHD+ con frequenza a 120Hz e bordi piatti. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di storage interno (non espandibile tramite microSD) e fotocamera posteriore tripla da 48 + 50 + 2MP (sensore principale IMX689, ultra-grandangolare IMX766; manca il teleobiettivo,, mentre invece è presente un sensore monocromatico da 2MP). C’è anche la possibilità di effettuare videoregistrazioni in 8K a 30fps, al netto dei 120fps per il 4K. Non pervenuto l’OIS sul sensore principale, nonostante la stabilizzazione digitale sembri molto buona. Niente certificazione IP68 (a differenza del modello Pro), mentre è stata inclusa la Warp Charge 65T via cavo, con caricatore nella confezione di vendita. La batteria ha una capacità di 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 65W (cablata) e ricarica senza fili compatibile Qi a 15W. Presenti l’audio stereo, il carrello dualSM/singleSIM + eSIM, il lettore di impronte digitali sotto il display e la fotocamera frontale collocata in alto a sinistra.

OnePlus 9 Pro

Il OnePlus 9 Pro, con model number LE2123, dispone di uno schermo Fluid AMOLED LPTO da 6.7 pollici QHD+ con frequenza di refresh rate adattiva a 120Hz e bordi curvi (oltre che la compatibilità con la tecnologia HyperTouc: fino a 360Hz la frequenza di rilevazione del tocco sul pannello). Il telefono viene mosso dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna (non espandibile). La batteria resta da 4500mAh, con Warp Charge 65T via cavo, Warp Charge 50 Wireless (da 0 a 100% in appena 43 minuti, ma occorrerà acquistare lo speciale wireless charger di OnePlus, dal costo di 70 euro). La fotocamera principale, realizzata con la nota azienda di macchine fotografiche Hasselblad, ha una configurazione da 48 + 50 + 8 + 2MP (il sensore principale è un Sony IMX789 da 48MP, accompagnato un ultra-grandangolare Sony IMX766 da 50MP, da un teleobiettivo da 8MP e da un sensore monocromatico per il miglioramento della nitidezza dei dettagli delle foto, da 2MP).

OnePlus Watch

Il OnePlus Watch, invece, include una cassa da 46mm in acciaio inossidabile con design circolare ed è capace di rilevare il battito cardiaco e di misurare la saturazione dell’ossigeno del sangue. L’indossabile gode della certificazione IP68 e del supporto alla ricarica rapida (fino a 14 giorni di autonomia). Il dispositivo può effettuare e ricevere chiamate telefoniche, consente la visualizzazione delle notifiche generate dallo smartphone cui è collegato, il controllo della riproduzione musicale e della OnePlus TV, oltre alla capacità di riconoscere oltre 120 modalità di allenamento. Sono inclusi 4GB di memoria interna (di cui 2GB effettivi per la conservazione di circa 500 brani musicali) e il supporto al GPS.

Uscita e prezzo per l’Italia

I preordini dei OnePlus 9 e 9 Pro partiranno in giornata, esattamente alle 16.30 sul sito ufficiale della società. Il modello base è disponibile da subito, al prezzo di 719 euro per la configurazione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno, e di 819 euro per quella con 12GB di RAM e 256GB di storage. Le colorazioni disponibili sono Winter Mist, Arctic Sky e Astral Black. Il OnePlus 9 Pro verrà messo in vendita dal 31 marzo al prezzo di 919 e 999 euro, rispettivamente nelle configurazioni 8/128GB e 12/256GB, e nelle colorazioni Morning Mist, Pine Green e Stellar Black. Il OnePlus Watch ha un prezzo di 159 euro, anche se ancora non si conosce quando arriverà nei negozi.