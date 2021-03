I OnePlus 9 verranno presentati il prossimo 23 marzo alle ore 15 italiane. Lo ha annunciato il produttore cinese, confermando anche la collaborazione con Hasselblad per il comparto fotografico. Pete Lau ha fatto sapere che è prevista una partnership di un triennio con la nota azienda di Göteborg, e che non siamo che al primo step con i OnePlus 9. Non è ancora possibile scendere nei dettagli tecnici della fotocamera con cui saranno equipaggiati i dispositivi (ci sono delle ipotesi in ballo, ma aspettiamo chiaramente la presentazione per sbilanciarci), anche se Lau ha anticipato la funzione del Natural Color Calibration sviluppata con Hasselblad per la calibrazione del colore (resa cromatica quanta più fedele possibile), utilizzata sulle fotocamera di tutti i prossimi smartphone di casa OnePlus.

Non ne siamo ancora certi, ma dovrebbe essere stato confermato anche il sensore IMX789 di Sony, in grado di supportare il formato RAW a 12-bit e la videoregistrazione fino a 4K a 120fps o 8K a 30fps. Sono stati sviluppati insieme ad Hasselblad anche degli algoritmi che consentiranno di ottimizzare la qualità della videoregistrazione in HDR. Pete Lua ha fatto sapere che i prossimi OnePlus 9 avranno il caricabatterie incluso nella confezione di vendita (cosa che sappiamo non essere avvenuta per gli iPhone 12 prima e per i Samsung Galaxy S21 poi, volendo citare i marchi più blasonati).

L’appuntamento per fare la conoscenza dei nuovi top di gamma del produttore cinese resta fissato per il 23 marzo alle ore 15 italiane. Vi consigliamo di non mancare, anche perché seguiremo per voi la diretta streaming dell’evento fornendovi in anteprima tutti i dettagli, compresi la data di disponibilità ed i prezzi di vendita. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.