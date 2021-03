Si registra sul OnePlus 9 Pro un nuovo leak, sempre proveniente dal sito greco ‘techmaniacs.gr‘. Questa volta la soffiata riguarda il comparto fotografico, dettagliato da alcuni screenshot dell’app ufficiale. Il dispositivo dovrebbe essere dotato di quattro fotocamere posteriori con risoluzione di 48, 50, 8 e 2MP, mentre frontalmente sarà presente una sola fotocamera. L’app fotocamera appare rinnovata, visto che il menu delle impostazioni pare adesso essere raggiungibile dalla parte superiore, con toogle rapidi associati alla selezione di frame-rate, risoluzione e rapporto d’aspetto. Il OnePlus 9 Pro dovrebbe godere del supporto alla videoregistrazione in 8K a 30fps, o 4K a 120fps.

Il telefono, per il resto delle specifiche, sarà spinto dal processore Snapdrafon 888 di Qualcomm, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Presente a bordo un Fluid AMOLED display da 6.7 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz. Il dispositivo mancherà probabilmente di uno slot per microSD per l’espansione della memoria. La parte software verrà gestita da OxygenOS 11, la particolare skin di Android 11 di cui sono state dette cose positive e negative (una soluzione che può o meno piacere, ma che negli anni ha sicuramente compiuto degli importanti passi in avanti).

Questo è quanto emerso sul conto del OnePlus 9 Pro per quel che riguarda gli ultimi leak. La serie, composta anche dal modello standard e da una particolare versione lite di cui ancora non è chiaro il nome definitivo (non che sia importante in fin dei conti; il successo eventuale dipenderà dal bagaglio tecnico e soprattutto dal prezzo che sarà applicato al dispositivo, che speriamo possa mantenersi basso), sarà presentata entro la fine del mese di marzo (mancano, quindi, poche settimane all’evento). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.