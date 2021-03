Per fare la conoscenza del OnePlus 9 Pro, così come del OnePlus 9, bisognerà attendere il prossimo 23 marzo, giorno designato per la loro presentazione. Le indiscrezioni continuano ad intensificarsi, soprattutto per quanto riguarda il modello premium. Come riportato dal portale ‘pricebaba.com‘, il OnePlus 9 Pro sarà dotato del supporto ad una ricarica rapida davvero sensazionale, capace di raggiungere una potenza di 50 Watt (un notevole passo in avanti rispetto al suo predecessore, la cui ricarica si ferma ad una ricarica rapida a 30 Watt).

Naturalmente, una ricarica così veloce dovrà accompagnarsi ad un caricabatterie Warp Charge altrettanto potente, che il produttore cinese dovrebbe includere in confezione (a differenza di quanto fatto da Apple e da Samsung con i rispettivi top di gamma iPhone 12 e Samsung Galaxy S21, a loro dire per motivi ecologici, anche se la cosa ha purtroppo avuto ripercussioni sull’utente finale, magari costretto ad acquistare l’alimentatore da parte ed andando così incontro ad ulteriori spese). Un vantaggio non di poco conto per il produttore cinese, che così si distinguerebbe dalla concorrenza. Le qui presenti informazioni non sono ancora state confermate direttamente dall’OEM: per avere la certezza matematica che il prossimo OnePlus 9 Pro sia effettivamente dotato del supporto alla ricarica rapida a 50W bisognerà attendere il 23 marzo, e quindi il giorno della sua presentazione.

Vi ricordiamo che la linea, composta anche dal modello base OnePlus 9, potrebbe arricchirsi anche con un dispositivo più economico, di cui ancora non si conosce bene il nome, comunque dotato di specifiche tecniche di un certo rilievo, seppur venduto ad un prezzo ipoteticamente contenuto. Tre telefoni previsti per comporre la line-up, ognuno rivolto ad una specifica fetta di pubblico: quanti di voi sarebbero propensi a puntare sui top di gamma di casa OnePlus? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.