Il OnePlus 9 Pro si distingue per un comparto fotografico posteriore niente affatto male, realizzato in collaborazione con Hasselblad, e comprensivo del sensore Sony IMX789. Stando ad un post pubblicato sul forum ufficiale del produttore cinese, il lavoro svolto dal reparto ingegneristico aziendale è stato più che apprezzabile: è stata sfruttata tutta la qualità inespressa della componente e della fotografia computazionale, per far sì che il risultato non temesse rivali in campo mobile. Il sensore Sony IMX789 ha dimensioni di 1/1,35 pollici, pixel da 2,24 μm (tecnologia pixel binning), aspect ratio in 16:11 e risoluzione da 52MP (design Quad Bayer).

Una tecnologia che, nel momento in cui si catturano foto, consente al sensore di utilizzare l’aspect ratio in 4:3, passando, in registrazione video 4K a 120fps, in modalità 16:9, con il massimo dell’angolo di visione. Il OnePlus 9 Pro dispone anche di altre innovazioni, come nel caso del sistema 2×2 OCL (ciascun pixel può essere impiegato per la messa a fuoco), il 12-bit RAW (che permette di catturare fino a 68,7 miliardi di colori) e la videoregistrazione 4K a 120fps con DOL-HDR (cattura di esposizioni più corte e più lunghe quasi nello stesso momento, per fonderle insieme in un fotogramma con gamma dinamica più alta riducendo al minimo possibile gli artefatti).

I risultati non possono essere garantiti solo dall'hardware, ed è per questo motivo che l'azienda cinese ha deciso di puntare sulla collaborazione con Hasselblad, curando insieme i dettagli software, concentrandosi sulla calibrazione del colore naturale. Il comparto fotografico di OnePlus 9 Pro migliorerà ulteriormente nel giro dei prossimi mesi con appositi aggiornamenti OTA, che sappiamo fin da ora saranno distribuiti dal team di sviluppo software.