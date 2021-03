Potrebbero essere in corso problemi Facebook oggi 8 marzo, considerando il fatto che a detta di alcuni utenti l’app non funziona e risulta addirittura down da alcuni minuti a questa parte. Difficile inquadrare bene la situazione, perché a differenza di quanto vi abbiamo riportato alcune settimane fa, quando si registravano oggettive limitazioni con l’utilizzo di Messenger, a noi risulta tutto funzionante questo lunedì. Abbiamo fatto una serie di test e fatichiamo a comprendere quali possano essere le anomalie potenziali per il social network numero uno al mondo.

Segnalazioni su problemi Facebook oggi 8 marzo: down e non funziona per alcuni utenti

Per farvela breve, occorre ricostruire quanto raccolto negli ultimi minuti in merito ai presunti problemi Facebook. Su Down Detector, infatti, c’è stata un’improvvisa impennata delle segnalazioni attraverso utenti a detta dei quali l’app non funziona. Potrebbe trattarsi di un bug specifico, che stiamo provando ad individuare, o di un malfunzionamento legato a specifici sistemi operativi. Di sicuro, almeno per ora, non ci sono i presupposti per parlare di un vero e proprio down.

Vi terremo aggiornati nel corso dei prossimi minuti a proposito dei problemi Facebook. Sia per quanto riguarda le ragioni per le quali alcuni utenti ritengono che non funzioni il social, sia sull’evoluzione dei numeri. Perché se da un lato è vero che, almeno per ora, non sia in corso un down su scala mondiale, è altrettanto vero che i numeri riscontrati oggi 8 marzo non debbano essere in alcun modo sottovalutati dai tecnici. A voi come stanno andando le cose in questi minuti?

Aggiornamento ore 10:22. Le segnalazioni sui problemi Facebook continuano, ma sono ancora discretamente limitate. Risulta ancora complicato risalire all’anomalia specifica che sta limitando l’utilizzo della piattaforma per alcuni utenti stamane. Qualora doveste avere feedback in merito, non esitate a rilasciarli a fine articolo.