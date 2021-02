Non possono essere per nulla sottovalutati i problemi Messenger Facebook di oggi 25 febbraio. L’applicazione pensata per la messaggistica istantanea ha a che vedere con malfunzionamenti dalle ore 17 circa ma solo nei minuti di questa pubblicazione si stanno manifestando le anomalie più vistose. Allo stesso tempo, anche Instagram non gode di ottima salute. Nello specifico, sono sempre i messaggi diretti a mettersi in mostra particolari per difficoltà di invio e ricezione.

Scendendo nel dettaglio dei problemi Messenger di Facebook, come riportato anche dal servizio Downdetector, le segnalazioni di disservizi sono nell’ordine delle centinaia. La maggior parte degli utenti coinvolti, al tentativo di invio di un messaggio. visualizza una rondella di caricamento per svariati minuti. Solo in pochi casi il messaggio in se viene davvero inoltrato al destinatario: al contrario, la maggio parte delle volte la funzione non viene assicurata. Il tutto nonostante innumerevoli tentativi successivi, sia nel caso di utilizzo del servizio da app che da desktop. Non ci sono neanche distinzioni fra sistema operativo Android o iOS per iPhone.

Non stupisce che come si siano verificati i problemi Messenger in questo pomeriggio di un giovedì di fine febbraio, le stesse vistose anomalie stiano riguardando Instagram, nella più specifica opzione che consente di inviarsi messaggi tra utenti registrati al social. Stiamo parlando di un servizio garantito dagli stessi server (sempre quelli Facebook). Come naturale conseguenza, le medesime difficoltà impattano gli iscritti alle due piattaforme nello stesso identico modo. La speranza è che, nel vortice delle anomalie, non venga coinvolto anche WhatsApp ma che la situazione sia presto ripristinata. Per il momento, non si raccolgono feedback sullo status del servizio da parte di fonti ufficiali, dunque è alquanto impossibile ipotizzare se ci sarà o meno un repentino ritorno alla normalità. Questo primo approfondimento verrà aggiornato con eventuali novità, se disponibili.