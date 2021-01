Ci sono alcuni importanti chiarimenti, trapelati proprio nella settimana che volge al termine, per quanto riguarda il bonus facciate 2021 qui in Italia. Attraverso indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, infatti, possiamo a questo punto determinare punti focali che ancora non erano emersi in occasione del nostro ultimo punto della situazione. Vediamo dunque come stanno le cose oggi 17 gennaio, in attesa che gli italiani interessanti portino avanti la propria pratica per ottenere le agevolazioni previste quest’anno.

L’Agenzia delle entrate chiarisce sul bonus facciate 2021 qui in Italia

In particolare, all’Agenzia delle Entrate sono stati posti quesiti molto specifico a proposito del bonus facciate 2021 qui in Italia. In particolare, per quanto riguarda la collocazione degli edifici sul territorio e sulle varie limitazioni del caso. Sulla carta, infatti, questa forma di supporto per lavori di restyling tocca soltanto agli edifici posizionati nelle aree A e B. Cerchiamo di capire, a questo punto, se la misura possa prevedere delle eccezioni e scappatoie per coloro che sulla carta non rientrano in questo discorso.

A detta dell’Agenzia delle entrate, nello specifico, il condominio potrà sfruttare la detrazione, a patto di ottenere una certificazione urbanistica con la quale si attesti che la zona “attività terziaria”, in cui si trova il suddetto edificio, sia una zona in qualche modo assimilabile a quelle previste per legge. In alternativa, il condominio potrà accedere all’agevolazione “solo ed esclusivamente alla “porzione delle spese riferibili alla parte dell’edificio insistente sulla zona di completamento B3”.

Nei prossimi giorni continueremo a seguire la vicenda, individuando eventuali dettagli extra sul bonus facciate 2021 in Italia, soprattutto a proposito di possibili chiarimenti aggiuntivi dall’Agenzia delle Entrate, come abbiamo avuto modo di osservare oggi 17 gennaio con utili riscontri per gli italiani interessati. Cosa ne pensate sotto questo punto di vista? Fateci sapere qui di seguito.