Adesso sappiamo che design esattamente avranno i Samsung Galaxy A52 e A72, comparsi sul sito ufficiale del produttore asiatico (dei dispositivi è stato anche ipotizzato godranno del supporto alla SPen). Come riportato da ‘SamMobile‘, il repertorio è quello che ormai contraddistingue il colosso di Seul per quanto riguarda la fascia media del mercato: cornici sottili, display forato al centro per il contenimento della fotocamera frontale e bordo inferiore leggermente più spesso.

Il Samsung Galaxy A52 dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 720G (4G) o 750G (5G), ed includere uno schermo AMOLED Infinity-O da 6.5 pollici con risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel e frequenza di refresh rate a 90Hz (4G) e 120Hz (5G). Il device sfoggia una quad-cam posteriore con un sensore principale da 64MP, un ultra-wide da 8 o 12MP, uno di profondità da 2 o 5MP ed uno macro da 5MP. La selfie-cam centrale si comporrà di un sensore da 32MP. La disponibilità della RAM sarà di 6 o 8GB, con 128 o 256GB di memoria interna. Non mancherà il lettore di impronte digitali sotto il display, così come una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 o 15W. Presenti il jack per le cuffie da 3.5mm, il supporto dualSIM, l’NFC, la certificazione IP67 e dimensioni di 159,9 x 75,1 x 8,4 mm. Le colorazioni disponibili saranno nero, blu, bianco e lavanda.

Il Samsung Galaxy A72 dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 720G (4G) o 750G (5G) e montare un display AMOLED Infinity-O da 6.7 pollici. La fotocamera posteriore sarà quadrupla, con il sensore principale da 64MP, l’ultra-wide da 12MP, di profondità da 5MP e macro da 5MP. Il device includerà 6 o 8GB di RAM, 128 o 256GB di storage interno, con supporto alla ricarica rapida a 25W. Potrebbero convincervi oppure puntate ad un altro tipo di device?